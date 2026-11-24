Coalición Canaria-Primero Canarias ha presentado este martes su "Contrato con Canarias", un documento con diez compromisos que la formación pretende llevar al Congreso durante la próxima legislatura y que ha invitado a suscribir a los candidatos canarios del resto de partidos.

La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha defendido que las propuestas abarcan desde el acceso a la vivienda y la financiación de los servicios públicos hasta la migración, las pensiones, el transporte y la protección del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Durante la presentación, Valido también ha restado importancia a las encuestas publicadas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha asegurado que su formación tiene "muy buenas sensaciones" tras recorrer las islas durante la campaña.

La candidata ha cuestionado sondeos que, según afirmó, se apoyan en "unas 30 llamadas en toda Canarias" o han sido encargados por partes interesadas, y ha señalado que CC-1ºCAN concede mayor valor al contacto directo con los ciudadanos.

Vivienda, mercancías y migración

Entre los compromisos planteados figura dar prioridad a los residentes en el acceso a la vivienda que se construya y salga a la venta en Canarias.

La formación reclama además que el Estado cubra el 100 % de los sobrecostes del transporte de mercancías hasta su destino final, con especial atención a las islas no capitalinas.

En materia migratoria, CC-1ºCAN propone reforzar los recursos destinados a la atención en Canarias, mejorar la cooperación con los países de origen y garantizar las derivaciones de migrantes y menores cuando los recursos de acogida de las islas alcancen su capacidad.

Pensiones, transporte y servicios públicos

Valido también ha defendido medidas fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social dirigidas a mejorar las retribuciones de los trabajadores en Canarias.

La candidata ha reclamado elevar las pensiones no contributivas hasta aproximarlas a las pensiones mínimas contributivas. Según los datos expuestos por Valido, unas 41.000 personas perciben este tipo de prestación en Canarias.

En financiación autonómica, la nacionalista sostiene que al archipiélago le faltan 1.400 millones de euros para sanidad, educación y dependencia y ha vuelto a reclamar una mayor aportación estatal.

El documento también incluye el mantenimiento de la gratuidad de las guaguas y tranvías y el blindaje de la bonificación del 75 % para los viajes de residentes canarios.

Defensa del REF y del Posei

CC-1ºCAN reclama asimismo que las ayudas europeas del Posei destinadas al sector primario continúen llegando directamente a Canarias ante la negociación del próximo marco financiero de la Unión Europea.

La formación incluye también entre sus compromisos la defensa del Régimen Económico y Fiscal y su utilización para apoyar a empresas, trabajadores y jóvenes emprendedores.

Valido ha pedido a los candidatos del PSOE, PP, Vox y otras formaciones que suscriban estos compromisos y se comprometan a apoyar en el Congreso las iniciativas que CC-1ºCAN presente sobre estas materias durante la próxima legislatura.