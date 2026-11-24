La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre de un restaurante de comida asiática en Las Palmas de Gran Canaria tras detectar irregularidades higiénico-sanitarias que suponían un riesgo grave para la salud pública.

La actuación se inició con una inspección realizada el pasado 3 de noviembre por la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Santa María de Guía.

Los agentes localizaron en la cocina y las cámaras frigoríficas numerosos alimentos manipulados, procesados y elaborados que presentaban deficiencias de conservación y condiciones higiénicas inadecuadas.

Entre las irregularidades figuraban productos sin etiquetado que permitiera conocer sus fechas de elaboración o congelación, alimentos almacenados sin protección o directamente sobre el suelo y problemas para garantizar el mantenimiento adecuado de la cadena de frío.

La Guardia Civil también detectó suciedad generalizada, malos olores y deficiencias en las instalaciones y materiales utilizados para preparar y manipular alimentos.

Los agentes regresaron al establecimiento al día siguiente y comprobaron que las irregularidades persistían. Algunos productos cárnicos y otros alimentos previamente procesados continuaban fuera de las cámaras frigoríficas y varios permanecían sumergidos en agua mientras eran manipulados para su posterior venta.

Tras conocer los hechos, técnicos de Salud Pública inspeccionaron posteriormente el local y acordaron su clausura inmediata al considerar que existía un riesgo grave para los consumidores.

Las irregularidades han quedado recogidas en las correspondientes actas de inspección y han sido trasladadas a la autoridad sanitaria competente para continuar con la tramitación de las medidas que correspondan.