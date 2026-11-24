El Gobierno de Pedro Sánchez afronta este martes su último Consejo de Ministros ordinario de la legislatura con tres compromisos pendientes que afectan directamente a Canarias. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, reclamó este lunes que el Ejecutivo central resuelva la financiación de la reconstrucción de La Palma, la continuidad del Convenio de Carreteras y las derivaciones de menores migrantes no acompañados.

La advertencia llega a cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Clavijo considera que el Estado no debería cerrar la legislatura sin dar respuesta a acuerdos que Canarias lleva tiempo negociando con los distintos ministerios.

No se trata de nuevas peticiones. El Ejecutivo autonómico sostiene que son compromisos conocidos por el Gobierno central y cuya resolución sigue pendiente.

La Palma y las carreteras, pendientes de decisiones del Estado

La reconstrucción de La Palma continúa siendo una de las principales preocupaciones del Gobierno canario. Clavijo reclama que el Consejo de Ministros adopte las decisiones necesarias para garantizar la financiación comprometida tras la erupción volcánica.

A esta reivindicación se suma la continuidad del Convenio de Carreteras, un instrumento fundamental para financiar infraestructuras viarias en el archipiélago.

El Ejecutivo autonómico considera necesario que ambos asuntos queden resueltos antes de que concluya la legislatura. La falta de una decisión este martes prolongaría la incertidumbre sobre los compromisos reclamados.

Los menores migrantes completan las tres exigencias de Canarias

El tercer asunto pendiente afecta a la continuidad del sistema de derivaciones de menores extranjeros no acompañados desde Canarias hacia otras comunidades autónomas.

La reclamación se produce después de semanas de fuerte presión migratoria sobre las islas, especialmente en El Hierro, y de reiteradas peticiones de coordinación entre administraciones.

Clavijo ha instado al Gobierno de España a no dejar sin resolver estas cuestiones antes del cierre de la legislatura.

La reunión de este martes permitirá comprobar si el Ejecutivo central atiende las tres reclamaciones o si los asuntos pendientes quedan para el próximo Gobierno.

Canarias llega así al último Consejo de Ministros ordinario con decisiones económicas, territoriales y migratorias todavía por resolver.