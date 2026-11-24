La tercera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada este martes en el Palacio de La Moncloa ha vuelto a cerrarse sin compromisos concretos para frenar el desembarco de cayucos en Canarias ni certeza alguna sobre el despliegue efectivo de la agencia europea Frontex en origen. Sin embargo, lejos de exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo central a cinco días de las elecciones generales del 29N, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha optado a su salida de la cumbre por un discurso contemporizador en el que reconoce el desconocimiento absoluto de su Gabinete sobre lo que ocurre en África occidental sin señalar directamente a Pedro Sánchez.

En su comparecencia tras el encuentro, Clavijo admitió que la supuesta intensificación diplomática anunciada por Madrid no está dando resultados sobre el terreno y excusó la falta de explicaciones aludiendo a factores externos: "No sabemos si es por falta de colaboración de las autoridades de Gambia y Senegal, o si es por alguna complejidad de relaciones exteriores o de la propia Unión Europea", manifestó el dirigente nacionalista, evitando apuntar al Ministerio de Asuntos Exteriores o al de Interior como responsables directos de la política fronteriza.

El silencio estratégico de Clavijo ante el 29N

La equidistancia exhibida por Fernando Clavijo a la salida de La Moncloa responde a una calculada estrategia política en la recta final hacia las urnas del próximo 29 de noviembre. A diferencia de otras etapas en las que Coalición Canaria ha confrontado abiertamente con Madrid por el abandono del archipiélago, el presidente autonómico ha evitado señalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para no comprometer los pactos de estabilidad parlamentaria ni cerrar puertas de negociación tras las elecciones generales.

Al desplazar el foco hacia supuestas incógnitas sobre la colaboración de Senegal y Gambia o las trabas burocráticas de Bruselas, Clavijo diluye la responsabilidad política directa del Gobierno central en la gestión de la crisis migratoria y rebaja el coste electoral para el PSOE en las islas, asumiendo en la práctica el relato de Moncloa pese a salir de la reunión sin compromisos firmes ni calendario legislativo.

Competencia exclusiva del Estado y silencio sobre el decreto de menores

La postura de Clavijo contrasta con el reparto constitucional de competencias en España. Tanto el control de fronteras como las relaciones diplomáticas con Senegal y Gambia —de donde parten actualmente la mayoría de las embarcaciones que alcanzan El Hierro— y la solicitud formal de intervención de Frontex en aguas de terceros países son competencia exclusiva del Gobierno de España, único interlocutor habilitado para recabar y trasladar información oficial sobre el estado de los acuerdos bilaterales de readmisión.

Pese a ello, el presidente autonómico evitó confrontar con el Ejecutivo socialista tras una cumbre que deja también en el aire la aprobación de un decreto ley urgente en el último Consejo de Ministros antes del 29N para blindar la derivación de los 3.325 menores extranjeros no acompañados tutelados en las islas antes de que el mecanismo actual expire el próximo 31 de diciembre.

La falta de concreción tras la reunión de Moncloa se produce en medio de un noviembre histórico en la ruta atlántica, con casi 13.000 inmigrantes llegados a bordo de 130 embarcaciones y 983 menores recibidos solo en las tres últimas semanas, una cifra prácticamente idéntica a la de los 994 jóvenes trasladados fuera del archipiélago durante todo el año.

Contraste legal sobre competencias estatales

El marco constitucional español desmiente que la falta de información o la ausencia de medios en origen pueda diluirse entre administraciones. El artículo 149.1 de la Constitución Española reserva con carácter exclusivo al Estado las competencias sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (apartado 2.ª), así como las relaciones internacionales (apartado 3.ª) y la defensa y seguridad pública (apartados 4.ª y 29.ª).

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional (entre otras, las sentencias STC 137/1986 y STC 235/1999), las comunidades autónomas únicamente ejercen funciones asistenciales y de integración social una vez que los inmigrantes se encuentran en territorio nacional, mientras que el control de flujos migratorios, la negociación de acuerdos bilaterales de readmisión con terceros países y la solicitud formal de despliegue de la agencia europea Frontex corresponden de forma indelegable al Gobierno de la Nación. En consecuencia, es exclusivamente el Ejecutivo de Sánchez —a través de los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior— quien posee los canales diplomáticos y la obligación institucional de dar cuenta de lo que ocurre en Senegal y Gambia.