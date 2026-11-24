La calle Herradores, en pleno corazón comercial de San Cristóbal de La Laguna, ha sido escenario este martes de un despliegue policial tras el hallazgo de una maleta y una mochila abandonadas junto al cajero automático de una entidad bancaria.

La presencia de ambos objetos, cuyo propietario se desconocía inicialmente, llevó a la Policía Local y a la Policía Nacional a activar un protocolo preventivo y restringir el acceso de los peatones al tramo afectado.

Los agentes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de especialistas en desactivación de explosivos para descartar cualquier riesgo.

Un dispositivo preventivo sin aviso de bomba

Pese al despliegue policial, no se había recibido ninguna amenaza de bomba. La actuación obedeció al procedimiento de seguridad establecido ante la aparición de objetos de procedencia desconocida.

Durante el operativo se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer quién había dejado el equipaje junto a la entidad bancaria.

Las restricciones afectaron temporalmente a una de las principales calles peatonales y comerciales del casco histórico lagunero.

La Policía localiza al propietario

La incertidumbre terminó cuando los agentes consiguieron localizar al dueño de la maleta y la mochila.

La Policía Local confirmó posteriormente la desactivación del protocolo preventivo y la retirada del perímetro de seguridad, permitiendo recuperar el tránsito de peatones por la calle Herradores.

El incidente se dio así por resuelto, sin que haya trascendido la existencia de explosivos ni de una amenaza real para la seguridad ciudadana.