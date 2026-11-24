El Defensor del Profesor de ANPE atendió a 178 docentes de Canarias durante el curso 2025-2026 por situaciones de conflictividad escolar, un 4,1% más que el curso anterior y la cifra más alta registrada desde la creación del servicio en las islas.

Se trata del sexto incremento anual consecutivo y del segundo máximo histórico seguido. Desde su puesta en marcha, el servicio ha atendido a 2.506 profesionales del archipiélago.

ANPE señala que las dificultades para impartir clase y las faltas de respeto continúan entre los problemas más frecuentes, mientras aumentan los conflictos relacionados con las familias y el cuestionamiento de la labor docente.

Secundaria concentra 87 casos

La enseñanza secundaria sigue registrando el mayor número de docentes atendidos, con 87 casos, aunque desciende respecto a los 94 del curso anterior.

En primaria, por el contrario, los casos aumentaron de 45 a 51; en infantil, de cinco a ocho; y en los ciclos de formación profesional de grado básico, de 26 a 29.

Entre las incidencias relacionadas con el alumnado, las dificultades para dar clase sumaron 84 casos y las faltas de respeto, 56.

Las amenazas descendieron de 66 a 36, el ciberacoso pasó de 22 a 11 casos y las agresiones físicas de alumnos a profesores bajaron de 19 a 16.

Aumentan los conflictos con las familias

Los problemas relacionados con familiares aumentaron un 24%, desde 45 hasta 56 casos, y encadenan dos cursos consecutivos al alza.

ANPE destaca especialmente el incremento de las acusaciones que considera sin fundamento, que pasaron de 26 a 43 casos, un 65% más.

Las denuncias contra docentes aumentaron de 31 a 37. El servicio registró además 19 casos de presiones para modificar calificaciones y 18 faltas de respeto procedentes de familiares.

Las agresiones físicas de familiares a profesores, sin embargo, descendieron de cuatro a dos.

98 docentes atendidos sufrieron ansiedad

El sindicato también alerta de las consecuencias sobre la salud de los profesionales que recurrieron al servicio.

De los 178 docentes atendidos, 98 presentaron ansiedad, frente a 87 el curso anterior, mientras 23 padecieron depresión y 49 recibieron partes de baja por otros problemas de salud relacionados con los casos.

ANPE precisa que solo ocho de los docentes atendidos no se encuadraron en ninguno de estos grupos.

El sindicato insiste, no obstante, en que la convivencia es buena en la mayoría de los centros educativos canarios, aunque reclama prestar atención al aumento sostenido de profesionales que recurren al Defensor del Profesor por conflictos surgidos en su actividad laboral.