A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido al miedo sobre el mantenimiento del descuento del 75 % en los billetes aéreos y marítimos para residentes canarios para cargar contra el Partido Popular y Vox. En una entrevista concedida a Diario de Avisos y recogida por Europa Press, Sánchez aseguró que la bonificación es "intocable" con un Ejecutivo socialista, pero sembró dudas sobre su continuidad si cambia el Gobierno: "Yo garantizo plenamente la continuidad con un Gobierno progresista y dudo siempre de aquellos que piden sacrificios y vienen con tijeras y motosierras", afirmó en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del Ejecutivo omitió, sin embargo, que la ampliación del descuento de residente del 50 % al 75 % para los vuelos y trayectos marítimos entre Canarias y la Península fue impulsada y aprobada precisamente por el Gobierno del Partido Popular en 2018 e incorporada al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, lo que blinda la medida frente a cualquier recorte unilateral.

El blindaje legal en el REF que impide recortes unilaterales

Más allá del cruce de reproches en campaña, el marco jurídico vigente desmiente que un Ejecutivo pueda suprimir o recortar de forma unilateral la bonificación al transporte para los residentes canarios. La ampliación del descuento del 50 % al 75 % en los trayectos aéreos y marítimos entre el archipiélago y el resto del territorio nacional nació en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy —desarrollada posteriormente mediante el Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, con vigencia indefinida— y quedó blindada dentro de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias (Ley 8/2018).

Al formar parte del bloque económico y fiscal específico de las islas, protegido constitucionalmente por la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier modificación a la baja de esta bonificación exigiría una reforma legislativa de rango estatal con informe previo y preceptivo del Parlamento de Canarias, lo que impide que ningún Gobierno pueda eliminarla por decreto. Además, el propio presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ya garantizó públicamente hace unos días el mantenimiento íntegro del descuento del 75 % en caso de producirse un cambio de Gobierno tras el 29N.

Promesas de financiación y choque por los menores migrantes

En la misma entrevista, Sánchez reivindicó que Canarias es la comunidad que "más recursos recibe" por su insularidad y comprometió su palabra en que el nuevo sistema de financiación autonómica será una realidad en la próxima legislatura con 1.300 millones de euros adicionales para el archipiélago, además de defender el blindaje de las regiones ultraperiféricas (RUP) y del Posei en la Unión Europea y los elogios hacia su ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En materia migratoria, el presidente sostuvo que la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas "corre peligro" si PP y Vox alcanzan La Moncloa y acusó a Feijóo de ignorar "el interés superior del menor con tal de ganar un puñado de votos ultras". Unas declaraciones que coinciden precisamente con la celebración en La Moncloa de la tercera Comisión Interministerial, a la que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha acudido para advertir de que el mecanismo actual de traslado decae el próximo 31 de diciembre mientras las islas tutelan ya a 3.325 menores tras la llegada de casi 13.000 inmigrantes solo en noviembre.

Pese a la saturación asistencial en el archipiélago, Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo reivindicando los 15 millones de euros movilizados por la declaración de emergencia migratoria y otros 5 millones destinados a El Hierro —tres para el hospital de campaña y dos en ayudas económicas—, además de comprometer un plan de 300 millones de euros para Ceuta tras las entradas registradas el pasado verano.