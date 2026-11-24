El Gobierno de Canarias ha sacado a licitación por 1.449.153 euros las obras de rehabilitación energética de 50 viviendas públicas de Fabelo, en Puerto del Rosario.

La actuación será gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y corresponde al primer lote de un expediente que contempla intervenir en 100 viviendas públicas de Fuerteventura.

El procedimiento incluye también actuaciones en los grupos residenciales de La Oliva II y Valle de Santa Inés, y alcanza un presupuesto conjunto de 2.544.945,43 euros.

Financiación europea para las obras

Los trabajos de Fabelo se centrarán en la rehabilitación energética de las 50 viviendas de protección oficial de promoción pública.

La actuación cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La licitación conjunta permitirá actuar también sobre otras 50 viviendas repartidas entre las promociones de La Oliva II y Valle de Santa Inés.

Ofertas hasta el 30 de noviembre

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 30 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas peninsulares, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez cerrado el plazo, continuará la tramitación administrativa para adjudicar las obras correspondientes a cada uno de los lotes.

La intervención de Fabelo concentra 1,45 millones de los 2,54 millones previstos para el conjunto de las actuaciones de rehabilitación de vivienda pública incluidas en este expediente en Fuerteventura.