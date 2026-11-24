El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha utilizado su cuenta en la red social X para reivindicar la actuación del Ejecutivo central en la crisis migratoria de El Hierro. En su publicación, Torres presume de que «de las 16.000 personas que han llegado a El Hierro, quedan en la isla unos pocos centenares de migrantes, gracias a la respuesta articulada desde el Gobierno de España», al tiempo que acusa a PP y Vox de acudir a la isla a «crispar» y a «tirar de xenofobia».

El planteamiento del ministro presenta una contradicción de base: exhibir como un éxito de gestión la evacuación tardía de miles de personas tras haber perdido el control de la frontera marítima. Que una isla de apenas 12.000 habitantes haya tenido que absorber más de 10.000 llegadas irregulares solo en las primeras semanas de noviembre, hasta sumar esas 16.000 en lo que va de año, no refleja una respuesta eficaz, sino el colapso previo de los mecanismos de disuasión y vigilancia del Estado.

Semanas de retraso y el golpe económico a La Restinga

La reacción del Gobierno central llegó con semanas de demora, cuando los recursos insulares ya estaban desbordados. Durante la primera quincena de noviembre, el hospital insular quedó saturado hasta requerir un hospital de campaña, y las instalaciones portuarias sufrieron daños materiales y episodios de tensión por la falta de suministros básicos. Incluso el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció públicamente que las medidas estatales deberían haberse activado mucho antes.

El coste de oportunidad de esta parálisis ha recaído directamente sobre el tejido productivo de La Restinga. Mientras Madrid tardaba semanas en celebrar comisiones interministeriales y anunciar partidas de cinco millones de euros cuya ejecución efectiva aún esperan los afectados, la actividad económica del núcleo pesquero quedó paralizada. La cofradía de pescadores, las escuelas de buceo, los bares y el pequeño comercio han soportado pérdidas directas y un deterioro de la imagen turística exterior de El Hierro, tal como ha advertido el propio Ayuntamiento de El Pinar.

Frontex señala a la cúpula de Interior

El relato de «humanidad» y solvencia administrativa que defiende Torres queda además en entredicho por la documentación interna de la Unión Europea. Según ha revelado el periodista José Luis Jiménez en Vozpópuli, una batería de siete informes de seguimiento y el expediente final de incidente grave (SIR Final Report 10473/2025) de la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO) de Frontex sitúan la responsabilidad del colapso directamente en la cúpula del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como detalla José Luis Jiménez en Vozpópuli, las pesquisas de Varsovia documentan una «asfixia presupuestaria deliberada» en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y en la custodia portuaria. Los inspectores europeos constataron la falta de equipamiento básico, como esterilizadores, agua embotellada durante olas de calor o leche tibia para lactantes, obligando a los propios agentes a costear comida de su bolsillo para los recién llegados.

A esta precariedad material se suman, según la investigación, órdenes verbales desde Madrid para extraer datos personales al margen de las plataformas encriptadas comunitarias, represalias con traslados forzosos contra los inspectores de Frontex que se negaron a vulnerar la normativa europea y consignas diplomáticas para alterar las estadísticas de solicitantes saharauis y evitar fricciones con Rabat. Frente a los datos de la propia agencia europea y las pérdidas acumuladas en La Restinga, la autoproclamada eficacia del Gobierno carece de sustento empírico.