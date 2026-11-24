Canarias mantendrá durante todo 2027 la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje de guaguas y tranvías después de que el Gobierno central haya aprobado este martes la prórroga de las ayudas al transporte público.

La medida contempla para el archipiélago una previsión de 120 millones de euros destinada a financiar el descuento del 100% en el transporte público colectivo terrestre.

El Ejecutivo da así continuidad al sistema aplicado durante 2026, dentro de un real decreto-ley que mantiene las actuales bonificaciones al transporte público en el conjunto de España.

1.213 millones para las ayudas al transporte

El paquete aprobado por el Gobierno movilizará 1.213 millones de euros a nivel nacional para mantener durante 2027 los distintos descuentos vigentes.

En el caso específico de Canarias, se mantiene el tratamiento diferenciado que permite financiar al 100% los abonos y títulos multiviaje utilizados en guaguas y tranvías.

La medida no implica la gratuidad general de cualquier billete individual, sino de los títulos incluidos en el sistema de bonificación.

La continuidad de los 120 millones permite mantener una política que ha provocado un fuerte incremento del número de usuarios del transporte público en las islas durante los últimos años.

También continúan las bonificaciones estatales

Fuera de Canarias, el Gobierno mantendrá durante 2027 el abono mensual de Cercanías y Rodalies por 20 euros, reducido a 10 euros para jóvenes y gratuito para menores de 14 años.

También seguirá vigente el denominado abono único, con un precio de 60 euros mensuales y 30 euros para jóvenes, que permite utilizar determinados servicios ferroviarios y autobuses de competencia estatal.

El real decreto-ley contempla además que el Ejecutivo pueda reducir hasta diez puntos durante el segundo semestre de 2027 su aportación a algunas de las bonificaciones estatales del 20%, en función de la evaluación que realice la Airef.

Esta posibilidad no modifica en el anuncio realizado este martes la previsión específica de 120 millones para financiar la gratuidad del transporte terrestre en Canarias durante 2027.