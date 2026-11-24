La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas informáticas cometidas contra empresas de Tenerife y Baleares mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), que provocaron unas pérdidas conjuntas de 18.000 euros.

La investigación desarrollada por la CiberComandancia permitió bloquear 9.000 euros de la cantidad defraudada e identificar a tres personas residentes en la provincia de Málaga que estarían presuntamente relacionadas con ambas operaciones.

Los responsables utilizaron técnicas de suplantación de identidad mediante comunicaciones electrónicas que aparentaban ser legítimas. El objetivo era modificar los datos bancarios de operaciones reales para conseguir que las víctimas transfirieran el dinero a cuentas controladas por terceras personas.

Las dos empresas denunciaron los hechos a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, tras lo que los investigadores analizaron los movimientos bancarios y reconstruyeron el recorrido seguido por el dinero.

Estas pesquisas permitieron relacionar ambos fraudes con una misma operativa e identificar a tres posibles implicados, que fueron localizados en Málaga.

El Equipo @ de la Guardia Civil en esa provincia colaboró con la CiberComandancia en la toma de declaración de los tres investigados, actuaciones que posteriormente se incorporaron a las diligencias.

La investigación atribuye presuntamente a los implicados delitos de estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Málaga.

La Guardia Civil advierte de que este tipo de fraude puede generar un doble perjuicio cuando afecta al pago de nóminas: además de que el dinero termine en una cuenta fraudulenta, la empresa continúa obligada a abonar posteriormente el salario correspondiente al trabajador.