La jueza de menores Reyes Martel ha criticado este martes la situación de los centros de internamiento de Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, al considerar que presentan deficiencias y no cumplen adecuadamente los requisitos necesarios para atender a los menores.

"Me voy antes a cualquiera de los centros penitenciarios", ha afirmado durante su comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias.

Martel, fundadora y presidenta de UP2U Project, ha asegurado que existen "múltiples problemas" en estos recursos y ha reclamado un mayor impulso de los centros terapéuticos, además de ampliar los mecanismos de justicia restaurativa.

La magistrada ha defendido este modelo como una vía para que el menor comprenda el daño causado, asuma responsabilidades y participe en su reparación, al tiempo que recibe acompañamiento para evitar nuevas conductas delictivas.

Martel desvincula pobreza y delincuencia

Durante su intervención, la jueza ha rechazado establecer una relación directa entre pobreza y delincuencia juvenil.

Ha señalado que también se registran delitos en familias sin dificultades económicas, entre ellos casos de violencia filioparental o delitos contra la libertad sexual.

Según Martel, detrás de muchos expedientes aparecen problemas que comienzan años antes de que se produzca la conducta delictiva, como fracaso educativo, conflictos familiares, falta de supervisión, problemas de salud mental, exposición a la violencia o ausencia de adultos de referencia.

La magistrada ha insistido por ello en la necesidad de intervenir antes de que el menor llegue al sistema de justicia juvenil y ha reclamado más coordinación entre administraciones y servicios públicos.

Alerta sobre el impacto de las nuevas tecnologías

Martel también ha advertido de los riesgos asociados al acceso de menores a dispositivos tecnológicos y ha señalado que en Canarias se han registrado casos en los que niños de corta edad han podido convertirse tanto en víctimas como en autores de delitos relacionados con pornografía infantil.

La jueza ha reclamado que la prevención no se limite a evitar situaciones de riesgo, sino que ofrezca también actividades culturales, deportivas, educativas y sociales que permitan a los menores desarrollar otras capacidades.

Ha puesto como ejemplo el trabajo de UP2U Project, que desarrolla programas personalizados junto a organizaciones sociales para actuar antes de que los problemas lleguen a la justicia juvenil.

Falta de psicólogos y recursos para la emancipación

Martel ha denunciado además la falta de medios humanos y técnicos, especialmente de psicólogos, para atender adecuadamente a los menores.

Según ha explicado, algunos expedientes salen adelante por el esfuerzo individual de los profesionales pese a las limitaciones existentes.

También ha señalado carencias en los programas de emancipación de jóvenes, al considerar que no basta con proporcionarles un lugar donde vivir y que necesitan acompañamiento, formación laboral y apoyo durante la transición a la vida adulta.

La jueza ha defendido así una intervención más temprana, coordinada y especializada para reducir la llegada de menores al sistema judicial y mejorar la respuesta de los recursos existentes.