El Cabildo de La Palma ha autorizado el regreso a cinco nuevas viviendas situadas en la costa del Valle de Aridane, cuatro en Puerto Naos y una en La Bombilla.

Con esta decisión, asciende a 1.261 el número de viviendas con permiso de retorno tras las restricciones impuestas por la presencia de gases volcánicos después de la erupción de 2021.

La autorización ha sido adoptada a través del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), que mantiene el seguimiento de los niveles de dióxido de carbono en estos núcleos.

Más de 200 medidores de CO2

Según el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, actualmente hay instalados más de 200 medidores en el exterior de viviendas y establecimientos para controlar de forma continua la concentración de CO2.

La zona cuenta además con un equipo de vigilancia operativo las 24 horas del día durante todo el año.

Los residentes y responsables de negocios en Puerto Naos y La Bombilla deben mantener un medidor de gases y cumplir el protocolo de seguridad establecido antes de poder regresar o desarrollar actividad en estos espacios.

Cambios en la denominada zona negra

Durante la última reunión del Comité Asesor también se ha estudiado la posibilidad de modificar parte del proyecto desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC).

Entre las opciones analizadas figura sustituir uno de los tubos previstos por otro de PVC y soterrarlo para facilitar el acceso directo a las viviendas situadas en la denominada zona negra de playa Chica.

El Cabildo estudia asimismo desplazar la valla situada en las inmediaciones del edificio Delfín.

Las decisiones sobre nuevas aperturas continúan condicionadas a los resultados de la vigilancia de gases y a los protocolos de seguridad establecidos para la costa del Valle de Aridane.