El sector hotelero de Canarias ha logrado incrementar su rentabilidad por habitación disponible (RevPAR) un 4,10% interanual durante el pasado mes de octubre, justo en la antesala de la temporada alta de invierno. Según los datos de coyuntura turística hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos del Archipiélago han compensado el retroceso en el volumen de estancias mediante una estrategia de ajuste al alza en sus tarifas medias.

Las cifras del organismo estadístico reflejan un cambio en la dinámica de la demanda: mientras las pernoctaciones totales en las Islas descendieron un 1,47% y la tasa de ocupación se situó en el 74,77%, la facturación por habitación creció de forma sostenida. Este comportamiento responde a una reducción en la estancia media de los visitantes, compensada por el empuje del turismo procedente de la Península, cuyo crecimiento permitió amortiguar la ligera contracción del mercado internacional, que pasó de 803.910 viajeros extranjeros en octubre de 2025 a 801.206 en el mismo mes de este año.

Fuerte contraste entre el norte y la capital en Tenerife

El análisis desagregado por puntos turísticos evidencia que la evolución de los márgenes no es homogénea en el territorio insular. En Tenerife, tres de sus principales plazas registraron notables avances en los ingresos por habitación disponible: Puerto de la Cruz encabezó el crecimiento con un repunte del 12,59%, pasando de 66,94 a 75,37 euros, seguido de Adeje, donde la rentabilidad subió un 10,95% hasta alcanzar los 169,52 euros, y Arona, con un incremento del 5,98%.

Este dinamismo estuvo directamente vinculado al encarecimiento de las tarifas medias. En Puerto de la Cruz, el precio medio por habitación escaló un 23,88%, situándose en los 100,73 euros frente a los 81,31 euros del ejercicio anterior. En el extremo opuesto se ubicó Santa Cruz de Tenerife, único núcleo tinerfeño que perdió facturación por habitación al retroceder desde los 80,34 euros de octubre de 2025 hasta los 75,65 euros actuales.

Despunte de Las Palmas de Gran Canaria frente al freno del sur

En la provincia de Las Palmas, el comportamiento del mercado dejó una brecha significativa entre los destinos urbanos y los grandes núcleos vacacionales del sur. Las Palmas de Gran Canaria protagonizó el mayor salto de rentabilidad de todo el Archipiélago, disparando sus ingresos por habitación un 27,73%, de 68,72 a 87,77 euros, apoyada en un encarecimiento de su tarifa media del 18,29%. También cerraron el mes en positivo los municipios lanzaroteños de Teguise (+10,62%) y Tías (+8,60%), así como el majorero de Pájara (+3,11%).

Por el contrario, los principales motores turísticos del sur de Gran Canaria y Lanzarote acusaron un descenso en su facturación por habitación disponible. San Bartolomé de Tirajana registró la caída más pronunciada al pasar de 147,33 a 117,67 euros, pese a que su tarifa media subió hasta los 166,85 euros. Mogán retrocedió de 115,57 a 110,76 euros, siendo el único municipio donde también bajó el precio medio, hasta los 126,96 euros, mientras que en Yaiza los ingresos se redujeron de 143,04 a 139,22 euros.

Con el arranque de noviembre y la llegada de la temporada alta invernal, marcada por la afluencia de viajeros europeos que buscan el clima del Archipiélago, el sector afronta el tramo decisivo del año. La evolución de los próximos meses determinará si la capacidad de fijación de precios de la planta alojativa canaria sigue sosteniendo los márgenes de explotación o si la pérdida de volumen en las pernoctaciones termina por limitar el crecimiento de la facturación.