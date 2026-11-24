La balanza comercial entre Canarias y Marruecos ha experimentado un vuelco estructural durante los primeros ocho meses de 2026. Según los datos publicados por la prensa económica marroquí, concretamente el diario Al Ittihad Al Ichtiraki, las importaciones del Archipiélago procedentes del reino alauí han alcanzado los 52,7 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone un incremento interanual del 115,3%. Mientras las compras isleñas se duplican con creces, las exportaciones canarias hacia el país vecino retroceden un 5,3% y se estancan en apenas 8,4 millones de euros, disparando el déficit comercial del Archipiélago hasta los 44,3 millones.

Este desequilibrio refleja una asimetría cada vez más pronunciada en los flujos mercantiles del Atlántico medio. Lejos de consolidar una relación recíproca que permita a las empresas canarias expandir su cuota de mercado en la fachada atlántica africana, las cifras confirman que las Islas operan casi exclusivamente como mercado receptor de materias primas y productos agroalimentarios marroquíes, multiplicando por más de seis el valor de lo que compran frente a lo que logran colocar en territorio marroquí.

El aceite de oliva multiplica por 27 su peso en la cesta isleña

El motor exclusivo de esta expansión importadora reside en el sector oleícola. Las adquisiciones de aceites y grasas procedentes de Marruecos han escalado hasta los 34,1 millones de euros en los ocho primeros meses del ejercicio. Esta partida ya concentra el 65% del total de las compras realizadas por Canarias al país vecino, tras multiplicar su valor por 27 respecto al mismo periodo del año anterior.

La entrada masiva de aceite marroquí responde a una dinámica de precios y disponibilidad en los mercados internacionales tras las tensiones de oferta sufridas por la producción peninsular española en campañas precedentes. Al ofrecer un producto con costes de producción inferiores, favorecidos por menores exigencias regulatorias y salariales en origen, los operadores marroquíes han desplazado a proveedores tradicionales en el abastecimiento del canal comercial y hostelero del Archipiélago, alterando el mapa de suministros de un producto básico en la cesta de la compra.

Desplome pesquero y pérdida de tracción exportadora

El auge del aceite de oliva ha reconfigurado por completo la jerarquía de los intercambios bilaterales, desbancando al que históricamente era el principal capítulo importador: los productos del mar. Las compras de productos pesqueros marroquíes en Canarias han caído un 39%, situándose en 6,8 millones de euros, en un contexto marcado por las restricciones en los caladeros y el endurecimiento de las condiciones operativas para la flota comunitaria en aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

En la vertiente opuesta de la balanza, el retroceso del 5,3% en las exportaciones canarias, limitadas a 8,4 millones de euros, evidencia las barreras arancelarias, logísticas y administrativas que siguen lastrando la penetración del tejido empresarial isleño en Marruecos. Mientras Rabat aprovecha la cercanía geográfica y los acuerdos preferenciales de acceso al mercado europeo para consolidar su posición comercial en el Archipiélago, la ausencia de reciprocidad efectiva y de infraestructuras aduaneras ágiles mantiene bloqueada la salida de mercancías canarias, consolidando una brecha financiera que supera ya los 44 millones de euros en dos tercios del año.