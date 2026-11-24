El goteo incesante de embarcaciones precarias hacia el archipiélago ha dejado 815 inmigrantes irregulares en las últimas 24 horas a bordo de ocho cayucos interceptados en aguas próximas a las islas. Según los datos confirmados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112 Canarias) y difundidos por RTVC, seis de las embarcaciones han sido remolcadas y custodiadas por Salvamento Marítimo hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro —cinco durante la madrugada y una sexta en el tramo final del operativo—, mientras que otros dos cayucos han alcanzado la costa de Tenerife, viajando entre el pasaje 48 menores de edad.

Este nuevo repunte se produce precisamente mientras representantes del Gobierno central y del Ejecutivo canario celebran en el Palacio de La Moncloa la tercera Comisión Interministerial de Inmigración ante un mes de noviembre que roza ya los 13.000 llegados y mantiene saturada la red autonómica con 3.325 menores tutelados.

El reproche de Vox y lo que dice realmente la Ley de Extranjería

En medio de la emergencia asistencial en el muelle herreño, el candidato de Vox al Congreso por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, ha denunciado el incumplimiento sistemático de la normativa vigente en materia de control fronterizo, señalando que la legislación española ya obliga a ejecutar el retorno de quienes acceden de forma irregular al territorio nacional sin necesidad de abrir complejos expedientes administrativos.

Lo cierto es que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería) recoge expresamente ambos mecanismos en su articulado:

Devolución sin expediente de expulsión (artículo 58.3.b): La norma establece que no será necesario tramitar un expediente de expulsión para proceder a la devolución de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país, considerando expresamente incluidos a quienes sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones, con un plazo máximo de 72 horas para ejecutarla.

La norma establece que no será necesario tramitar un expediente de expulsión para proceder a la de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país, considerando expresamente incluidos a quienes sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones, con un plazo máximo de para ejecutarla. Repatriación de menores (artículo 35.5): La ley también prevé la repatriación de los menores no acompañados a su país de origen mediante la reagrupación con sus familias o su puesta a disposición de los servicios de protección locales, previo trámite de audiencia e informe diplomático.

Aunque la ejecución material de las devoluciones en frontera y la activación de los acuerdos bilaterales de readmisión con países emisores como Senegal, Gambia o Mauritania son competencia exclusiva del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, desde Vox reprochan tanto al Ejecutivo central del PSOE como al Gobierno autonómico de Coalición Canaria que hayan renunciado a aplicar la vía del retorno inmediato y que centren toda su estrategia en el traslado y reparto de los inmigrantes por el resto de España.