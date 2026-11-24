El candidato del Partido Popular al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos Acosta, ha lanzado una contundente advertencia a los países africanos desde los que zarpan los cayucos hacia el archipiélago, asegurando que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo condicionará toda cooperación económica al control efectivo de sus fronteras en origen. "Si usted no controla su frontera, si usted no controla la salida de estos cayucos, no va a recibir un euro del erario público español ni para ayuda al desarrollo ni para infraestructuras. Se acabó la broma", afirmó el dirigente popular en una entrevista en Onda Cero.

Ramos exigió reciprocidad real en los acuerdos bilaterales suscritos por España con los Estados de tránsito y salida, subrayando que la pasividad ante las redes de tráfico de personas resulta inaceptable: "Nosotros, España, vamos a cumplir, pero usted cumple; y si no cumple, a usted se le acaba el chiringuito y se acaba el permitir a las mafias que traigan inmigrantes a Canarias".

"El Atlántico es un cementerio africano"

Durante su intervención, el cabeza de lista del PP por Las Palmas defendió que frenar las salidas en origen es la única vía eficaz para detener la tragedia humanitaria en la ruta atlántica. En este sentido, recordó que al menos 26.000 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas canarias y denunció la extrema crudeza de las travesías: "El Atlántico es un cementerio africano. Aquí se están tirando niños por la borda y mujeres embarazadas por la borda; esto está pasando en los cayucos en Canarias y la única solución es evitar las llegadas".

Frente a los discursos que apelan únicamente al reparto y la acogida, Ramos apeló a la saturación real que padece el archipiélago en vísperas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: "Ya me gustaría a mí decir solidaridad, solidaridad, solidaridad, pero tengo que decir que no, que no la podemos tener, porque Canarias no tiene capacidad para acoger a todas esas personas".

Réplica a los nacionalistas: "Con el PP solo llegaban 470 personas al año"

El candidato popular también respondió de forma directa a las acusaciones de los partidos nacionalistas, que atribuyen al Partido Popular la intención de convertir las islas en una "cárcel de inmigrantes". Ramos tachó ese argumento de "absolutamente falso" y contrapuso los registros actuales —con casi 13.000 llegadas solo en lo que va de mes de noviembre— con la gestión de los últimos ejecutivos populares.

"Cuando nosotros gobernábamos esto no era una cárcel de inmigrantes; no había ni centros de acogida porque los desmantelábamos. Y la gente que nos escucha tiene que saber por qué los desmantelábamos: porque no hacían falta, porque solo llegaban 470 personas al año", sentenció Ramos de cara a la cita con las urnas de este domingo 29N.