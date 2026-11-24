Abrir el buzón de casa y encontrarse siete tarjetas censales dirigidas a completos desconocidos ha desatado la preocupación en el sur de Tenerife. Un vecino de la localidad de Guaza, en el municipio de Arona, acudió al Puesto Principal de la Guardia Civil de Playa de las Américas tras recibir en su domicilio familiar siete notificaciones oficiales remitidas por la Oficina del Censo Electoral. Según hizo constar ante los agentes, ninguna de esas siete personas reside en el inmueble ni ha vivido jamás en ninguno de los apartamentos del edificio.

El residente, hijo de los propietarios de la vivienda, entregó todas las cartas a los agentes para que fuesen fotocopiadas e incorporadas a las diligencias. El objetivo de la denuncia es que se compruebe por qué figura esa dirección en la documentación electoral oficial y si existe alguna inscripción indebida o cualquier otra irregularidad ligada al uso del domicilio. El episodio adquiere una dimensión mayor por su carácter reiterado: la comparecencia amplía una denuncia previa presentada en enero de 2025 por el empadronamiento de una multitud de personas en la misma propiedad sin autorización de sus dueños. Casi dos años después de aquel aviso, el problema no solo sigue sin resolverse, sino que se traduce en la emisión de siete acreditaciones oficiales para votar vinculadas a la misma dirección.

Cinco de los siete inscritos son personas inmigrantes

Del total de siete tarjetas censales llegadas a esta vivienda de Guaza, cinco corresponden a personas inmigrantes cuyo paradero actual se desconoce por completo, mientras que las otras dos pertenecen a personas de origen español. Por razones de intimidad, no han trascendido sus identidades ni las referencias internas del procedimiento policial, pero el hecho desnuda una desconexión evidente entre los registros administrativos y la realidad física del inmueble.

Para que la Oficina del Censo Electoral emita una tarjeta censal asociada a una dirección concreta, los datos deben partir de un alta previa en el padrón municipal. Que siete personas sin vínculo alguno con los propietarios figuren registradas en una misma casa, y que cinco de ellas sean personas inmigrantes cuya localización real se ignora, deja al descubierto la fragilidad de los filtros de verificación sobre quién habita realmente cada vivienda.

La gravedad de un padrón sin control efectivo

Las consecuencias de una anomalía de este alcance van mucho más allá de una molestia postal para una familia. En España, el padrón no es un trámite secundario, conforma la base legal del censo electoral, fija la circunscripción de voto y habilita el acceso a múltiples gestiones y prestaciones públicas. Permitir que terceras personas mantengan su empadronamiento en domicilios donde no residen abre la puerta a escenarios de notable gravedad, como la posibilidad de votar en un municipio sin vivir en él, o incluso residiendo fuera de España, además de colocar a los propietarios del inmueble en una situación de inseguridad jurídica.

A la espera de que las comprobaciones de la Guardia Civil aclaren el origen de las inscripciones, el caso deja preguntas obligadas sobre el funcionamiento administrativo. Incluso en el supuesto habitual de antiguos inquilinos que cambian de residencia, ¿por qué una persona que ya no vive en una casa seguiría manteniendo el empadronamiento en ella? Y, en un escenario todavía más llamativo como el denunciado en Arona, donde el afectado afirma que ninguno de los siete destinatarios ha residido nunca en el edificio, ¿cómo pueden coincidir siete empadronamientos ajenos en una misma vivienda sin conocimiento de los dueños casi dos años después de haberse alertado de una situación idéntica?