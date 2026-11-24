El Parque Nacional de Timanfaya, gestionado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano Hernández Zapata (Partido Popular), publicó este lunes en sus redes un vídeo titulado «Adiós a las colas en Montañas del Fuego». El texto se atribuye el fin de las esperas debido, según citan, a «la implantación de la central de reservas online por franjas horarias que solicitó la Consejería de Transición Ecológica».

Según ha podido corroborar este medio, ni el Parque ni la Consejería pidieron esa central de reservas. La medida fue diseñada, implantada e impulsada con éxito por el exconsejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), Ángel Vázquez (Partido Popular), dentro de su Marco Estratégico de Transformación (MET), limitándose el Parque a solicitar a los CACT la prohibición de la entrada de vehículos al complejo de Montañas del Fuego, permitiendo únicamente el acceso en guaguas lanzadera.

La documentación del MET fija la secuencia. A mediados de 2025 la Oficina de Proyectos Estratégicos de los CACT presentó la propuesta de cupos por tramo horario con venta anticipada: diagnóstico de la congestión, simulador de tramos, hoja de ruta y una comparación expresa con el modelo de lanzaderas. En los primeros meses de 2026 elaboró la hoja de ruta de implantación, con su análisis de riesgos y la revisión operativa, y acompañó la puesta en marcha sobre el terreno con los equipos de los Centros. El informe mensual de julio de 2026 elaborado por el MET declara el modelo operativo. Ese informe ya habla de "fin de las colas".

En varias reuniones de trabajo de los Centros, con el Parque presente, los CACT explicaron el proyecto punto por punto: se mantenía la entrada de vehículos privados, se eliminaba la venta física de entradas, se abría la venta online por tramos horarios y se respetaba en todo momento el aforo de vehículos fijado por el Parque, los 90 que marca el PRUG. Según fuentes presentes en esas reuniones, en varias de ellas el consejero Mariano Hernández Zapata se vanagloriaba de haber «eliminado» los coches del Parque Nacional del Teide y de que, si lo había conseguido en Tenerife, en Lanzarote no le costaría mucho más.

Lo que la Consejería pidió por escrito está en un informe de junio de 2025 de su Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, firmado por el director general, Miguel Ángel Morcuende, y dirigido al presidente de los CACT, Ángel Vázquez, «como continuación a las reuniones mantenidas». Su propuesta, la que el propio informe llama «cambio de modelo de visita» y quiere llevar al nuevo PRUG, es el acceso «en guaguas lanzaderas» desde aparcamientos externos en Yaiza y Tinajo para «eliminar el acceso y el aparcamiento en el Islote de Hilario de turismos». La reserva de hora aparece solo como condición transitoria «mientras no exista un sistema alternativo de acceso», y el informe deja constancia de quién la había puesto sobre la mesa: «los CACT se han comprometido a poner en ejecución para el verano de 2025 una central de reservas». El escrito de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad no pide una central de reservas: da por hecha la que los Centros ya se habían comprometido a poner en marcha, la incluye como condición transitoria y pide lanzaderas y prohibición de acceso de vehículos.

El propio vídeo del Parque Nacional de Timanfaya lo confirma. Tras presentar la medida como «una primera medida», anuncia que «el siguiente objetivo del Parque será que el acceso se haga únicamente con transporte colectivo sostenible». El modelo que el Parque defendía entonces y sigue defendiendo ahora es el que los Centros estudiaron y descartaron. La solución que ha funcionado es la otra. Y es una que no daña la experiencia del cliente y que, entre otras consecuencias, no impide que los propios lanzaroteños puedan acceder en su vehículo a una de las obras icónicas de César Manrique.

Los resultados están en los registros de los Centros. Desde la implantación no hay colas de vehículos en el acceso al centro más visitado de Lanzarote, con más de 800.000 visitantes al año. La facturación anual crece entre 700.000 y un millón de euros, y no porque entren más personas: entran mejor. Antes, la demanda se concentraba en las mismas horas, la espera superaba las dos horas y buena parte de quienes hacían cola se marchaba sin entrar. Con el sistema diseñado por los CACT la visita se reparte a lo largo del día, el aforo de cada franja se conoce de antemano y los flujos son menores y controlables, lo que protege los campos de cenizas y las coladas que el propio vídeo muestra pisoteadas. La implantación fue un trabajo conjunto entre el MET y los trabajadores de los propios Centros aportando un modelo meramente técnico que conjuga la venta, la operación y la conservación. El diseño y la propuesta fueron de los Centros.

El Parque Nacional de Timanfaya es de gestión directa de la Consejería de Zapata, que nombra y cesa a su director-conservador, que es quien protagoniza el vídeo de la publicación. En este se etiqueta a la Consejería y habla en su nombre. Según ha podido saber este medio, la publicación cuenta con el impulso del propio consejero. En el tramo final de la legislatura, a pocos meses de las elecciones, la Consejería se presenta como autora de una medida que no pidió, que se implantó al margen de su propuesta y cuyo mérito corresponde a los Centros y a los equipos técnicos que, junto con el MET, la diseñaron y la pusieron en marcha. Su medida real queda muy lejos de los ciudadanos de Lanzarote y de sus intereses. Es más, según ha podido saber este medio a través de fuentes de los propios Centros, lo único constatable que ha hecho la Consejería de Zapata es demostrar una incapacidad manifiesta para atender a las peticiones de mejoras en las instalaciones encaminadas a dotar de medidas de ahorro energético y sostenibilidad medioambiental, preocupándose más de conseguir la foto y el titular de ser quien eliminó los vehículos de los Parques Nacionales de Canarias, que de mejorar el propio parque.

Los Centros preparan ahora la extensión del modelo a Jameos del Agua, con calendario acordado. El Parque, según su propio vídeo, prepara lo contrario: cerrar el acceso en coche a Montañas del Fuego. Entre una visita que residentes y visitantes siguen haciendo con su vehículo hasta el Islote de Hilario, como la concibió César Manrique, y un acceso solo en guagua, la diferencia no es de comunicación. Es de modelo. Y el que ha acabado con las colas ya está funcionando.

Hay un terreno en el que la Consejería tenía la responsabilidad entera y el dinero: los fondos Next Generation. El área de transición ecológica y energía gestiona la mayor partida de los 1.727 millones asignados a Canarias, 531 millones. En 2024 ejecutó 151 de los 578 millones disponibles, el 25 %, y en 2025 su ejecución presupuestaria se quedó en el 42,26 %, la más baja de todo el Gobierno de Canarias. En febrero el propio Zapata advertía de que, sin una ampliación de plazos, se perderían 200 millones; la prórroga no llegó para Canarias, el plazo venció el 31 de agosto y las patronales cifraban en julio en 100 millones lo que habría que devolver solo del plan de energía. Si la Consejería y el propio Zapata se hubieran dedicado a lo que tenían que hacer, ejecutar ese dinero, el resultado habría sido mejor para Lanzarote y para todos los canarios que una legislatura empeñada en quitar el coche a los vecinos de una isla para entrar en Montañas del Fuego. Una medida que, con toda probabilidad, no se habría atrevido a plantear en La Gomera, la isla que preside Casimiro Curbelo.