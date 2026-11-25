La Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (ACAVyT) ha pedido una respuesta inmediata y coordinada ante el cese de operaciones de Plus Ultra y la situación de los viajeros que han quedado sin una alternativa efectiva para regresar.

La organización considera que el impacto puede ser especialmente relevante en Canarias por los vínculos familiares, sociales y culturales con Venezuela, una de las rutas afectadas por la operativa de la compañía.

ACAVyT reclama identificar a las personas afectadas, facilitarles información fiable y ofrecer alternativas reales de retorno, con atención prioritaria a mayores, menores, personas con discapacidad y viajeros en situación de vulnerabilidad.

Vuelos extraordinarios y refuerzo de plazas

La asociación ha pedido a las aerolíneas con capacidad operativa que estudien, junto a las autoridades y siempre bajo las condiciones de seguridad y autorizaciones necesarias, la puesta en marcha de vuelos extraordinarios, refuerzos de plazas o rutas alternativas.

También solicita a los Gobiernos de Canarias y de España que analicen fórmulas de apoyo cuando sean necesarias y legalmente posibles para facilitar estas operaciones y evitar que los pasajeros tengan que asumir costes que no puedan afrontar.

ACAVyT sostiene que la respuesta inmediata debe ir acompañada de medidas que permitan garantizar de forma efectiva los derechos al reembolso, transporte alternativo y asistencia cuando una aerolínea deja de poder prestar el servicio contratado.

Reclama seguros, avales o fondos de garantía

Entre las medidas planteadas figuran mecanismos de protección mediante seguros, avales o fondos colectivos, además de protocolos de coordinación entre administraciones, aerolíneas y agencias de viajes para responder con mayor rapidez ante interrupciones graves de conectividad.

La asociación reclama también que las instituciones españolas y europeas impulsen sistemas que permitan cubrir las cantidades abonadas por vuelos no prestados y delimitar las responsabilidades de cada operador.

ACAVyT advierte, no obstante, de que una eventual intervención pública no debe eliminar las responsabilidades empresariales ni trasladar automáticamente a las agencias de viajes el coste económico derivado de los incumplimientos de sus proveedores.

La organización considera que el caso de Plus Ultra debe servir para reforzar los mecanismos de protección de los pasajeros, especialmente en territorios insulares como Canarias, donde la conectividad aérea tiene un peso especialmente relevante.