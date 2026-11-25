La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha iniciado la licitación por 6.066.313 euros de las obras para recoger las aguas residuales de Yaiza y Uga, en Lanzarote, y conducirlas hasta la estación de bombeo de Puerto Calero y posteriormente a la depuradora de Tías.

El anuncio de licitación ha sido remitido al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para su próxima publicación.

A esta cantidad se suman 304.935 euros correspondientes al contrato de asistencia técnica a la dirección de obra, que incluirá la supervisión de los trabajos, la coordinación de seguridad y salud y el seguimiento medioambiental.

Más de 17 kilómetros de nuevas conducciones

El proyecto contempla la construcción de 11,2 kilómetros de colectores de aguas residuales y otros 6,2 kilómetros de conducciones destinadas al transporte de agua regenerada para su posterior reutilización.

También se construirán tres estaciones de bombeo de aguas residuales en Yaiza, Uga y Barranco del Agua, además de un depósito de agua regenerada.

Parte del recurso tratado podrá utilizarse posteriormente para regadío, servicios municipales de limpieza y riego de parques y jardines.

La actuación prevé asimismo un nuevo emisario terrestre en Tías y la rehabilitación de los difusores del actual emisario submarino, aunque estos trabajos se licitarán una vez finalice la tramitación correspondiente sobre el dominio público marítimo-terrestre.

La inversión global sube hasta 52,5 millones

La licitación llega después de la firma de una segunda adenda al convenio entre Acuaes y el Consorcio del Agua de Lanzarote.

El acuerdo eleva la inversión prevista en actuaciones de saneamiento y depuración en la isla desde 37,5 hasta 52,5 millones de euros.

Dentro de este programa se encuentra también la ampliación de la depuradora de Arrecife, cuya ejecución alcanza actualmente el 88% y cuya finalización está prevista para julio de 2027.

También están en marcha los trabajos de ampliación y mejora de la depuradora de Tías, que deberán concluir en mayo de 2028, además de las actuaciones en las impulsiones y en la estación de bombeo de Puerto Calero.

Las inversiones estarán financiadas en un 50% con fondos Feder 2021-2027. El resto será anticipado por Acuaes mediante fondos propios y financiación, cantidades que posteriormente serán recuperadas del Consorcio del Agua a través de las tarifas una vez entren en funcionamiento las nuevas instalaciones.