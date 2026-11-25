Canarias llega este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 17.372 alertas atendidas por el servicio especializado de violencia de género del 112 entre enero y octubre de 2026, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estas comunicaciones, 10.239, el 59%, fueron clasificadas como emergencias, al existir una situación de peligro inminente que requirió la posible intervención de recursos policiales, sanitarios o de los dispositivos insulares de atención a mujeres agredidas.

Los datos policiales muestran, además, que al cierre de octubre había 6.597 casos activos en el Sistema VioGén-2 en Canarias. De ellos, 4.105 correspondían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2.492 a Las Palmas.

58 casos con riesgo alto o extremo

Entre las mujeres con seguimiento policial, 58 casos estaban clasificados con riesgo alto o extremo, 984 con riesgo medio y 5.555 con riesgo bajo.

El sistema identificaba también 96 casos en los que había menores en situación de riesgo y 809 considerados de especial relevancia por presentar una combinación de indicadores asociada a una mayor probabilidad de violencia muy grave o letal.

La actividad judicial refleja igualmente miles de procedimientos. Durante el primer trimestre se presentaron 2.974 denuncias por violencia de género en los juzgados canarios y en el segundo trimestre otras 2.995, lo que eleva a 5.969 las denuncias durante el primer semestre de 2026.

Solo entre abril y junio, las denuncias aumentaron un 5% respecto al mismo periodo de 2025. La provincia de Las Palmas concentró 1.789 y Santa Cruz de Tenerife, 1.206.

Más de 300 mujeres detectadas desde Atención Primaria este año

El sistema sanitario constituye otra de las vías de detección. Los centros de Atención Primaria identificaron 329 mujeres víctimas durante los diez primeros meses de 2026 mediante el protocolo implantado por el Servicio Canario de la Salud.

Durante ese mismo periodo se registraron 873 partes de lesiones relacionados con violencia de género en Atención Primaria. Los hospitales públicos contabilizaron además 200 partes por agresiones sexuales con violación entre enero y octubre.

Desde que el protocolo de Atención Primaria comenzó a aplicarse en abril de 2024, el SCS ha identificado a 1.081 mujeres y ha registrado 3.044 partes de lesiones. Un total de 1.274 profesionales sanitarios han recibido formación para utilizarlo.

El 25N pone este año el foco en la violencia digital

La campaña institucional del Gobierno de Canarias para este 25N se centra en las violencias ejercidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, desde amenazas y humillaciones hasta la difusión de imágenes íntimas, la suplantación de identidad o la creación de contenido sexual falso mediante inteligencia artificial.

Bajo el lema Detrás de cada solo hay violencia, la campaña recoge, entre otros datos, que una de cada tres mujeres jóvenes sufre acoso digital y que el 84% de las adolescentes teme que su imagen pueda utilizarse para generar contenido sexual falso con inteligencia artificial.

Las cifras del 112, los juzgados, el sistema VioGén y los servicios sanitarios dibujan así diferentes dimensiones de un mismo problema en Canarias, aunque no son directamente equiparables entre sí porque cada registro utiliza criterios y ámbitos de actuación diferentes.

El servicio especializado del 112 en Canarias funciona las 24 horas todos los días del año. A nivel estatal, el 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres.