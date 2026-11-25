A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado la continuidad del impuesto a la banca durante 2027, con una previsión de recaudación de 1.400 millones de euros que deberán destinarse a políticas de vivienda.

La medida tiene especial interés para Canarias, donde las dificultades para acceder a una vivienda se han convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de la población.

El reparto de estos recursos entre las comunidades autónomas deberá acordarse en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Por el momento, no se ha concretado qué cantidad corresponderá al archipiélago.

El reparto territorial, la clave para Canarias

La financiación finalista anunciada por el Ejecutivo se sumará a los recursos ya previstos para las políticas de vivienda.

Para Canarias, una de las cuestiones fundamentales será determinar si los criterios de distribución tendrán en cuenta las particularidades del territorio insular, la disponibilidad de suelo, los costes de construcción y las dificultades de acceso al mercado inmobiliario.

Un reparto basado exclusivamente en criterios poblacionales no necesariamente reflejaría la totalidad de las necesidades de cada territorio.

De la recaudación a la construcción de viviendas

El anuncio del Gobierno deja todavía cuestiones pendientes de resolver: cuánto dinero llegará a las islas, cuándo estará disponible y qué actuaciones concretas podrán financiarse con estos recursos.

La movilización de fondos públicos constituye solo una parte del proceso. La disponibilidad de suelo, la tramitación administrativa y la ejecución de los proyectos determinarán en qué medida esta financiación se traduce en nuevas viviendas.

Canarias afronta así un nuevo escenario de financiación estatal cuya repercusión efectiva sobre el mercado residencial dependerá de las decisiones que se adopten tras el anuncio del Consejo de Ministros.