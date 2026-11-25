Los Gobiernos de Canarias y el País Vasco han reclamado este miércoles la intervención urgente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el fuerte repunte de llegadas migratorias registrado en el archipiélago y especialmente en El Hierro.

La petición ha sido trasladada conjuntamente por el viceconsejero del Gabinete del presidente canario, Octavio Caraballo, y la consejera vasca de Bienestar Social, Nerea Melgosa, durante el Congreso Internacional de las Generaciones del Presente y del Futuro celebrado en Bilbao.

Según los datos facilitados por el Gobierno canario, unas 2.100 personas llegaron este martes a El Hierro, dentro de un mes de noviembre marcado por un incremento excepcional de las llegadas por la ruta atlántica.

Reclaman una respuesta europea estable

Canarias y el País Vasco sostienen que la gestión de estos episodios no puede depender únicamente de medidas puntuales y reclaman una política migratoria estructural, con participación del Estado, las comunidades afectadas y las instituciones europeas.

Melgosa ha defendido que Europa debe implicarse directamente y ha recordado que Canarias actúa como frontera sur de la UE, mientras el País Vasco constituye una zona de tránsito hacia otros países europeos para parte de las personas migrantes.

Ambos Ejecutivos recuerdan además que Fernando Clavijo y el lehendakari, Imanol Pradales, ya trasladaron conjuntamente esta cuestión a la Conferencia de Presidentes.

La petición se suma a la carta remitida este miércoles por Clavijo a Ursula von der Leyen, en la que solicita una reunión urgente para analizar qué mecanismos extraordinarios puede activar la Comisión Europea ante la situación de Canarias.

Caraballo critica la respuesta del Estado

Octavio Caraballo ha acusado al Gobierno central de haber actuado "tarde y mal" y ha afirmado que, salvo el País Vasco, ninguna otra comunidad autónoma ha ofrecido ayuda a Canarias durante este último episodio migratorio. Esta última valoración corresponde al Ejecutivo canario.

El viceconsejero sostiene además que existen instrumentos europeos que podrían reforzar la respuesta en ámbitos como gestión fronteriza, acogida, protección internacional y financiación, pero cuya activación corresponde solicitar al Estado. El Gobierno canario ya había planteado previamente a Bruselas el uso de mecanismos vinculados a Frontex, la Agencia Europea de Asilo, Protección Civil y fondos de solidaridad.

Canarias y el País Vasco reclaman ahora que ese debate se eleve al máximo nivel de la Comisión Europea y que la respuesta al repunte deje de apoyarse únicamente en actuaciones temporales.