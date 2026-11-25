El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar el fuerte repunte migratorio registrado en las islas y reclamar medidas extraordinarias de la Unión Europea.

Clavijo ha remitido este miércoles una carta a la responsable del Ejecutivo comunitario en la que advierte del aumento de la presión sobre los dispositivos de acogida y los servicios desplegados en el archipiélago, especialmente en El Hierro.

Según los datos trasladados por el Gobierno canario, más de 2.000 personas llegaron a El Hierro durante la jornada del martes y el archipiélago acumula más de 16.000 llegadas en lo que va de noviembre.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estas cifras convierten noviembre de 2026 en el mes con mayor número de llegadas registrado durante las últimas tres décadas de la ruta atlántica.

Clavijo reclama medidas extraordinarias de la UE

El presidente considera que los mecanismos y recursos actualmente disponibles son insuficientes para responder a episodios de esta magnitud y reclama una actuación "inmediata, coordinada y eficaz" de las instituciones europeas.

Clavijo recuerda en su carta que Canarias constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y sostiene que la gestión del fenómeno migratorio no debe recaer únicamente sobre las administraciones canarias y españolas.

Su petición busca abordar qué instrumentos extraordinarios puede activar la Comisión Europea para reforzar los medios destinados a la acogida, la gestión fronteriza y la respuesta a nuevos repuntes.

El Gobierno canario ya había trasladado durante las últimas semanas sus demandas al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, con quien mantuvo una reunión para analizar la evolución de la ruta atlántica.

Reunión la próxima semana

Clavijo propone que el encuentro con Von der Leyen se celebre durante la próxima semana, bien mediante videoconferencia o de manera presencial en Bruselas, con la participación de una delegación del Gobierno de Canarias.

El objetivo, según recoge la petición, será analizar la situación actual, evaluar los recursos disponibles y estudiar medidas adicionales de apoyo europeo.

El presidente canario reclama que la Unión Europea traduzca los mecanismos de solidaridad previstos para sus fronteras exteriores en actuaciones concretas ante la presión que está soportando el archipiélago.

La solicitud se produce después de varias semanas de fuerte incremento de las llegadas por la ruta atlántica y de sucesivos refuerzos de los dispositivos sanitarios, policiales, de acogida y derivación desplegados especialmente en El Hierro.