El Gobierno ha encargado a Tragsa, empresa pública estatal, la retirada y destrucción de los cayucos interceptados en las costas canarias por un importe máximo de 1,5 millones de euros. El Consejo de Ministros tomó razón este martes de la declaración de emergencia del encargo, cuyo periodo abarca del 30 de octubre al 28 de febrero de 2027.

El presupuesto se distribuye en 500.000 euros para 2026 y un millón para 2027. El servicio incluye también la carga, gestión y transporte de los residuos de las embarcaciones. Según la explicación del Ejecutivo, cada llegada deja una embarcación en puerto que debe ser custodiada, retirada y destruida. Entre octubre y septiembre llegaron alrededor de doscientas embarcaciones.

Hasta el 83,89% podrá subcontratarse

El encargo permite que Tragsa subcontrate hasta el 83,89% de su importe, por encima del límite general del 50%. Si se aplicase ese porcentaje al máximo previsto, la subcontratación podría alcanzar los 1.258.350 euros.

El Gobierno justifica la excepción por la urgencia y la naturaleza de las tareas. También sostiene que la acumulación de embarcaciones puede afectar a la operatividad portuaria y a la seguridad de la navegación y de las operaciones de salvamento. El Ejecutivo añade que los cayucos pueden contener residuos peligrosos y ser sustraídos para volver a utilizarse.

2.100 llegadas en El Hierro en un solo día

El encargo se enmarca en un repunte que continúa durante noviembre. Ayer martes, El Hierro recibió a 2.100 inmigrantes en 15 cayucos, la cifra más alta registrada en España en una sola jornada.

El Gobierno de Canarias cifraba el martes en cerca de 13.000 las personas llegadas al archipiélago durante noviembre, a bordo de unas 130 embarcaciones. La llegada de nuevos cayucos se suma así a las embarcaciones que quedan en los puertos y que, según el Gobierno central, deben ser retiradas para evitar riesgos y recuperar la operatividad portuaria.