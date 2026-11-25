El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de Obligaciones de Servicio Público (OSP) para las conexiones aéreas directas entre El Hierro, La Gomera y La Palma. El acuerdo establece dos frecuencias semanales por cada ruta y un esquema tarifario flexible con precios limitados. La referencia pública del Gobierno no precisa, sin embargo, cuándo comenzarán los vuelos ni qué compañía los operará.

Las tres rutas contempladas son El Hierro-La Gomera, El Hierro-La Palma y La Gomera-La Palma. La declaración pretende garantizar enlaces directos entre las Islas Verdes, cuyos desplazamientos aéreos entre sí han requerido hasta ahora escalas en Tenerife o Gran Canaria.

Dos frecuencias por ruta y tarifas limitadas

La aprobación fija dos frecuencias semanales directas en cada una de las tres conexiones. El esquema tarifario permitirá ajustar la oferta, aunque los precios tendrán un límite. La nota pública del Consejo de Ministros no concreta el importe máximo ni cómo se aplicará el sistema.

La frecuencia aprobada queda por debajo de la que recogía el borrador estatal presentado a comienzos de noviembre. Ese documento planteaba como mínimo un vuelo de ida y vuelta diario en cada ruta. El Gobierno de Canarias pidió además horarios que permitieran viajar por la mañana y regresar por la tarde, para facilitar desplazamientos de trabajo, consultas médicas y gestiones sin tener que pasar la noche fuera.

El borrador también fijaba una tarifa de referencia de 84 euros y permitía tarifas flexibles hasta un 30% superiores. La información publicada tras el Consejo no aclara si esos importes se mantienen en las condiciones aprobadas. Las nuevas OSP se sumarán a las obligaciones que ya cubren otras 13 rutas interinsulares.

La declaración no pone los vuelos en marcha

La aprobación del Consejo de Ministros supone un avance administrativo, pero no confirma que las conexiones estén ya operativas. La referencia oficial no identifica a las aerolíneas ni señala una fecha de inicio.

Antes de la aprobación, el Gobierno de Canarias explicó que el siguiente paso previsto era ofrecer las rutas a las compañías para que las operasen en régimen de mercado. Si ninguna se presenta, el Ministerio convocaría un concurso público. En ese escenario, el Ejecutivo regional indicó que los vuelos podrían empezar en el verano de 2027. Esa fecha era una previsión condicionada a que hiciera falta licitar el servicio, no un compromiso de comienzo. El acuerdo aprobado se limita a las rutas aéreas: la conexión marítima triangular que reclama Canarias sigue pendiente de análisis y tramitación.