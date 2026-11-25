El Gobierno de Canarias ha declarado este miércoles la situación de emergencia de nivel 2 del Plateca en El Hierro ante la llegada masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima.

La medida entra en vigor a partir de las 15:00 horas de este 25 de noviembre y afecta a todo el territorio insular.

La Dirección General de Emergencias justifica la activación por una situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad que puede requerir un refuerzo de los servicios actualmente desplegados en la isla.

Más capacidad para movilizar recursos

La declaración permitirá establecer un marco de coordinación entre las distintas administraciones y activar recursos autonómicos de protección civil y atención de emergencias cuando sean necesarios.

El Gobierno de Canarias podrá movilizar medios sanitarios, asistenciales, logísticos y de seguridad para reforzar los dispositivos que ya trabajan en El Hierro.

También se coordinará con el Cabildo, los ayuntamientos y el resto de administraciones competentes la posible habilitación de espacios temporales de atención y acogida.

La activación del nivel 2 busca así ampliar la capacidad de respuesta ante episodios que superen los medios ordinarios disponibles en la isla.

La emergencia se mantendrá mientras sea necesaria

El Ejecutivo autonómico señala que el dispositivo permanecerá activo mientras persista la situación excepcional y sea necesario recurrir a recursos extraordinarios.

La movilización de medios se irá adaptando a las necesidades detectadas y a las solicitudes que realicen los organismos implicados en la atención de la emergencia.

La declaración se produce en un contexto de fuerte incremento de las llegadas por vía marítima a El Hierro, que ha concentrado durante las últimas semanas buena parte de la presión migratoria registrada en Canarias.

La activación del Plateca permitirá ahora reforzar la coordinación entre servicios sanitarios, sociales, de seguridad y protección civil mientras continúe este escenario.