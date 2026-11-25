El Frente Polisario ha puesto a Binter Canarias en el foco por sus conexiones aéreas con el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. La aerolínea figura en un informe sobre el llamado «turismo de ocupación», que analiza cómo los vuelos y la promoción turística de Dajla contribuyen, a juicio de sus autores, a integrar el territorio en los circuitos marroquíes y a normalizar la ocupación.

El documento, elaborado por Amauta Coop en colaboración con el grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo, incluye a Binter entre las compañías vinculadas a las conexiones de transporte hacia el Sáhara. El informe también menciona a Ryanair, Royal Air Maroc, plataformas de reservas y empresas turísticas. Su tesis es que la actividad comercial en Dajla presenta la ciudad como un destino marroquí y deja fuera su situación política y jurídica.

El informe incluye las rutas de Binter

Binter conecta Gran Canaria con El Aaiún y Dajla, dos ciudades del Sáhara Occidental. En abril, la compañía informó de que su oferta desde Gran Canaria incluía conexiones con ambas, además de Dakar. Para los autores del informe, esas rutas facilitan la llegada de turistas y forman parte de una promoción más amplia de Dajla como destino para practicar deportes acuáticos y pasar las vacaciones.

El estudio, titulado Turismo de ocupación: Dajla, del campamento militar a la perla del desierto, se presentó en el Parlamento Europeo el 4 de noviembre. Representantes saharauis defendieron allí que el turismo no es una actividad neutral cuando se desarrolla en un territorio cuyo estatus sigue sin resolverse.

El frente judicial apunta a Ryanair

El Polisario sí ha anunciado acciones legales contra las autorizaciones españolas que permiten a Ryanair volar desde Madrid y Lanzarote hasta Dajla. El movimiento pide que se retire la licencia de la aerolínea irlandesa y presenta el anuncio como el inicio de una nueva fase jurídica sobre la actividad turística en el territorio.

La iniciativa se apoya en la jurisprudencia europea sobre el estatus diferenciado del Sáhara Occidental. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea concluyó que el acuerdo de aviación entre la UE y Marruecos no se aplicaba al territorio. El Polisario sostiene que esa doctrina cuestiona las rutas aéreas autorizadas por España, aunque la legalidad de los permisos concretos todavía debe dirimirse en los tribunales.