El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha cargado contra Pedro Sánchez por bailar en sus mítines mientras el archipiélago afronta un nuevo repunte migratorio. El dirigente popular tachó de "insostenible" que el presidente del Gobierno se dedique a exhibirse mientras "La Restinga no duerme" tras registrar una llegada de cayucos sin precedentes.

Domínguez hizo estas declaraciones antes de intervenir en un acto político, después de que más de 2.000 personas llegaran por vía marítima en un solo día. A su juicio, la región se encamina a superar de nuevo las estadísticas de inmigración irregular por la "desidia gubernamental". "Una vergüenza, un abandono. Hemos dicho por activa y por pasiva: ¡basta ya! Canarias no puede más", afirmó.

Domínguez reclama más medios y el despliegue de Frontex

Ante lo que definió como una crisis continuada, el líder del PP canario reclamó al Gobierno central medidas "inmediatas y eficaces". Entre ellas, pidió formalmente el despliegue de Frontex en la zona, más acción diplomática en los países africanos de origen y tránsito y convenios bilaterales para agilizar la devolución de quienes llegan irregularmente a España.

También reclamó más recursos y efectivos para la Guardia Civil y la Policía Nacional frente a las mafias que trafican con personas. Domínguez recordó el coste en vidas de la ruta canaria, a la que calificó como la más mortífera del planeta, y acusó al Gobierno socialista de mirar hacia otro lado porque las víctimas quedan lejos del foco mediático.

Pide a Sánchez que visite El Hierro

Domínguez instó a Pedro Sánchez a visitar El Hierro y La Restinga para conocer la situación de los vecinos. Como precedente, citó la visita de Alberto Núñez Feijóo, que acudió a la isla para interesarse por la emergencia migratoria. El dirigente popular afirmó que esa visita fue "inaplazable" y censuró que el PSOE siga tratando a Canarias como una autonomía de segunda categoría.