El caso de los empadronamientos denunciados por una familia de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona, podría tener unas dimensiones mucho mayores de las conocidas hasta ahora. Tras la información publicada este martes por Libertad Digital Canarias sobre la llegada de siete tarjetas censales a un domicilio familiar a nombre de personas que, según el denunciante, nunca han residido allí, nuevas informaciones sitúan el foco sobre los mecanismos de control del padrón municipal.

Una fuente apunta a la existencia de hasta 148 personas empadronadas en una misma dirección de Guaza. Las informaciones recabadas también señalan a cuatro viviendas pertenecientes a los mismos propietarios en esta localidad del sur de Tenerife.

El origen de estas prácticas se remontaría a la etapa en la que el socialista José Julián Mena ocupaba la Alcaldía de Arona, entre 2015 y 2023.

El denunciante apunta a la posible existencia de una estructura organizada, con intermediarios que se encargarían de concertar citas y preparar expedientes administrativos de ciudadanos extranjeros.

Determinar cuándo se produjeron las altas en el padrón, qué documentación se aportó y qué mecanismos de comprobación aplicó el Ayuntamiento durante aquellos años será fundamental para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades administrativas.

Una posible estructura organizada detrás de los empadronamientos

El denunciante sostiene que los hechos podrían remontarse a varios años atrás y apunta a la posible existencia de intermediarios que facilitarían la tramitación de expedientes administrativos de ciudadanos extranjeros.

Según su testimonio, existirían personas encargadas de concertar citas y preparar documentación para estas gestiones. Una actividad cuya naturaleza, alcance y eventual relación con los empadronamientos denunciados todavía deben esclarecerse.

Los controles del padrón municipal, bajo el foco

La normativa española establece que el padrón debe reflejar el lugar de residencia habitual de cada ciudadano. Corresponde a los ayuntamientos mantener actualizados estos registros y realizar las comprobaciones necesarias cuando existan dudas sobre la veracidad de los datos declarados.

¿Qué comprobaciones se realizaron antes de formalizar las altas? ¿Cuántas personas continúan inscritas en estas viviendas? ¿Qué actuaciones administrativas se llevaron a cabo tras la primera denuncia presentada en enero de 2025?

Son preguntas que deberá responder el Ayuntamiento de Arona para aclarar el alcance de un caso que comenzó con la denuncia de una familia y que ahora plantea nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de los registros municipales.

La documentación y los testimonios recabados por este periódico abren una nueva línea de investigación destinada a determinar si se trata de errores administrativos, inscripciones indebidas o actuaciones organizadas de mayor alcance.