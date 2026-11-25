Han transcurrido más de cinco años desde que el volcán Tajogaite entró en erupción y la recuperación del sector agrícola de La Palma continúa necesitando nuevas partidas económicas para devolver a la actividad productiva las explotaciones afectadas.

El Gobierno de Canarias ha acordado destinar 22,7 millones de euros a financiar actuaciones de recuperación de las fincas agrícolas que sufrieron daños durante la erupción de 2021.

La inversión se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios de 2027 y 2028, aunque está previsto que la convocatoria de las subvenciones se adelante a este mismo año.

Recuperar las fincas y devolverles su capacidad productiva

Las ayudas permitirán financiar la reconstrucción de instalaciones, la reposición de infraestructuras y la recuperación de elementos necesarios para retomar la actividad agrícola.

Esta nueva partida complementa los 25,28 millones de euros concedidos en una convocatoria anterior, elevando a más de 48 millones los recursos correspondientes a ambas líneas de recuperación agrícola.

Las subvenciones estarán vinculadas directamente a los daños provocados por la erupción y deberán ajustarse a los requisitos de la correspondiente convocatoria.

La reconstrucción se prolongará hasta 2028

Los nuevos fondos forman parte del marco extraordinario de financiación que permite a Canarias movilizar 100 millones de euros procedentes de sus excedentes presupuestarios para atender a los afectados por el volcán.

El Ejecutivo autonómico también ha introducido recientemente cambios normativos para facilitar el traslado de determinadas explotaciones agrícolas a otros terrenos de La Palma.

El calendario presupuestario sitúa parte de las nuevas inversiones en 2028, siete años después de la erupción. Un horizonte que refleja la dimensión del proceso de reconstrucción de una isla que todavía trabaja para recuperar su capacidad económica y agrícola.