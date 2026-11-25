La red insular de atención a la violencia de género de Tenerife atendió durante 2025 a 4.082 mujeres, además de a sus hijos, hijas y personas de su entorno, según los datos expuestos este miércoles por el Cabildo con motivo del 25 de noviembre.

La Corporación ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la lectura de un manifiesto en el que ha defendido el refuerzo de los servicios de prevención, protección y asistencia.

La consejera insular de Acción Social, Águeda Fumero, ha señalado que el presupuesto destinado a la atención directa a las víctimas ha aumentado un 21% y que se han movilizado más de nueve millones de euros para los servicios especializados de acogida y asistencia.

536 activaciones del dispositivo de emergencia

Los tres Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Cavis) atendieron durante 2025 a 349 mujeres y 77 menores.

El Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) se activó en 536 ocasiones, mientras que el Centro de Acogida Inmediata recibió a 90 mujeres y 37 menores.

La red insular acompañó también a más de 600 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y desarrolló acciones de formación para profesionales de 27 municipios de Tenerife.

El Cabildo asegura que está ampliando las plazas de alojamiento y reforzando la atención psicológica y jurídica de emergencia durante las 24 horas, además de incorporar equipos específicos para mujeres de entornos rurales.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha defendido durante el acto la responsabilidad de las administraciones públicas de garantizar recursos y profesionales para atender a las víctimas y prevenir nuevas situaciones de violencia.

El PSOE se desmarca del manifiesto

La conmemoración del 25-N ha evidenciado también las diferencias políticas dentro de la Corporación.

El PSOE de Tenerife se ha desmarcado del manifiesto y sostiene que CC y PP rechazaron una propuesta socialista con compromisos más concretos para reforzar la protección de las víctimas.

Los socialistas critican además que el texto aprobado recibiera el respaldo de Vox y consideran que "rebaja el nivel de exigencia". Estas valoraciones han sido planteadas por el PSOE, que sostiene que el documento responde al grupo de gobierno y no a un acuerdo de toda la institución.

El Grupo Socialista solicitó al inicio de la sesión guardar un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por violencia de género.

El texto respaldado por el gobierno insular plantea continuar reforzando los servicios públicos de proximidad y la prevención frente a la violencia física, psicológica, sexual, económica, vicaria y digital, con especial atención a menores y jóvenes.