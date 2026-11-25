El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa las obras de la sexta fase de remodelación de la calle Fernando Guanarteme, centradas en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.177.263,19 euros, financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, y abarca una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados.

Los trabajos continúan después de que la empresa adjudicataria haya contratado una intervención específica sobre el saneamiento, necesaria para desarrollar las actuaciones previstas.

Más de 3.000 metros cuadrados para peatones

El proyecto contempla una reordenación de la sección de la calle y medidas dirigidas a reducir la velocidad del tráfico.

De los aproximadamente 7.000 metros cuadrados de superficie, cerca de 3.200 se destinarán a espacios peatonales, otros 3.400 al tráfico rodado y alrededor de 460 metros cuadrados a zonas de estacionamiento y carga y descarga.

La actuación ha sido desarrollada por el área de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y redactada por la empresa municipal Geursa.

Renovación del saneamiento y otras redes

Las obras incluyen la sustitución de acometidas domiciliarias de saneamiento que se encuentran en mal estado, además de la ejecución de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento y riego.

También se renovarán las instalaciones de alumbrado público y se ejecutarán canalizaciones destinadas a telecomunicaciones.

El proyecto incorpora además luminarias led con sistema de telegestión y un panel de información al viajero alimentado con energía solar, que tendrá una autonomía de hasta cuatro días y dispondrá de un sistema anunciador por voz.

Esta intervención forma parte de las sucesivas fases desarrolladas por el Ayuntamiento para modificar la configuración de Fernando Guanarteme y renovar las infraestructuras existentes en la vía.