Los trabajadores autónomos y las pequeñas empresas dispondrán de más tiempo para adaptar sus sistemas de facturación a las nuevas exigencias de la Agencia Tributaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el aplazamiento hasta octubre de 2028 de la implantación obligatoria de Verifactu, dentro de un paquete de medidas económicas y fiscales dirigido a los trabajadores por cuenta propia.

La decisión llega en plena recta final de la campaña electoral y afecta a un colectivo especialmente relevante para la economía canaria, caracterizada por el peso de las pequeñas empresas, el comercio, la hostelería y los profesionales independientes.

Rebajas fiscales y facilidades para aplazar deudas

El paquete aprobado por el Ejecutivo contempla medidas fiscales cuyo impacto económico se estima en 465 millones de euros en el conjunto de España.

También incorpora facilidades para aplazar obligaciones tributarias por un importe estimado de hasta 1.800 millones de euros, modificaciones en las deducciones y los pagos fraccionados, así como la continuidad del sistema de tributación por módulos.

Las condiciones de aplicación de estas medidas determinarán su alcance efectivo para los profesionales del archipiélago, que cuentan con las particularidades tributarias derivadas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Más margen para afrontar la digitalización

El aplazamiento de Verifactu permitirá a las empresas y profesionales disponer de un periodo adicional para adaptar sus programas informáticos a los requisitos establecidos por la Administración tributaria.

La medida no elimina las nuevas obligaciones, sino que retrasa su entrada en vigor. Los negocios deberán continuar preparando sus sistemas de facturación para garantizar el cumplimiento de la normativa cuando resulte exigible.

Para los pequeños empresarios, el nuevo calendario supone un margen adicional para planificar inversiones tecnológicas, organizar sus procedimientos administrativos y distribuir los costes derivados de la adaptación.