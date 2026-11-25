Un total de 1.854.488 electores de Canarias están llamados a votar este domingo, 29 de noviembre, en las elecciones generales, lo que supone 74.427 personas más que en los anteriores comicios nacionales celebrados el 23 de julio de 2023.

Del total del censo, 935.577 electores corresponden a la provincia de Las Palmas y 918.911 a Santa Cruz de Tenerife, según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno en Canarias.

Además, 1.674.845 votantes residen actualmente en el archipiélago, mientras que otros 179.643 están inscritos como residentes en el extranjero.

Canarias elegirá 15 diputados y 11 senadores

Las dos provincias canarias repartirán un total de 15 escaños en el Congreso de los Diputados.

Las Palmas elegirá ocho diputados y Santa Cruz de Tenerife, siete, el mismo reparto que en las elecciones generales de 2023. La convocatoria oficial del 29-N mantiene esta distribución conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En el Senado, Canarias elegirá 11 representantes. Gran Canaria y Tenerife disponen de tres senadores cada una, mientras que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro eligen uno por isla.

Para el Congreso concurren 14 candidaturas en la provincia de Las Palmas y 12 en Santa Cruz de Tenerife.

En las elecciones al Senado se presentan ocho candidaturas en Gran Canaria; cinco en La Gomera, La Palma y El Hierro; y cuatro en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Casi 3.000 mesas electorales

La jornada electoral contará con 2.941 mesas repartidas entre 1.040 locales de votación de todo el archipiélago.

De ellas, 1.559 estarán situadas en la provincia de Las Palmas y 1.382 en Santa Cruz de Tenerife.

Las mesas estarán integradas por 8.823 personas, mientras que otros 2.941 representantes de la Administración se encargarán de recopilar los datos de participación y escrutinio.

También se desplegarán 1.150 dispositivos electrónicos para transmitir la información electoral al Ministerio del Interior.

La votación comenzará a las 9:00 horas y finalizará a las 20:00 horas, momento a partir del cual comenzará el escrutinio, primero del Congreso y posteriormente del Senado.

Más de 4.200 agentes

El dispositivo de seguridad movilizará a 4.281 agentes en Canarias durante la jornada.

El despliegue incluye 1.841 efectivos de la Policía Nacional, 1.840 de la Guardia Civil, 500 policías locales y 100 agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria.

El operativo estará distribuido por las islas para garantizar la seguridad y el desarrollo de la votación en los más de mil locales habilitados para estos comicios.