El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) continúa bajo vigilancia en Tenerife. La Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS) mantiene abierto el seguimiento de un registro localizado en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, donde los equipos de intervención han realizado distintas actuaciones desde comienzos de 2025.

Según los datos publicados por este organismo, el último seguimiento de este expediente corresponde al 20 de febrero de 2026. La localización se encuentra en la zona del umbráculo del Palmetum y el aviso figura como validado, con prioridad roja y en estado de seguimiento. Esto significa que los equipos han visitado el lugar y continúan monitorizando el reporte. No obstante, la información disponible no permite confirmar que se haya producido una nueva expansión de la especie a otros puntos del territorio español.

El historial de RedEXOS recoge diferentes intervenciones en esta misma localización. Entre ellas figuran actuaciones de enero, febrero y marzo de 2025, así como nuevos controles en mayo y julio de ese año. El registro más reciente incorporado a la serie es el de febrero de 2026.

Una especie incluida del catálogo de invasoras

El caracol gigante africano está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013. Originario del este de África, este molusco se ha extendido por distintas regiones del mundo y figura entre las especies que pueden provocar importantes alteraciones ambientales.

Su tamaño es una de sus características más llamativas. Habitualmente mide entre siete y diez centímetros, aunque puede alcanzar los 30 centímetros de longitud y aproximarse a los 500 gramos de peso. Tiene una concha cónica y puntiaguda, con varias espirales y tonalidades que pueden variar entre el marrón claro y los colores más oscuros.

En Canarias, la información del Banco de Datos de Biodiversidad sitúa su presencia en zonas ajardinadas de Tenerife. A escala nacional, la documentación del Ministerio para la Transición Ecológica también recoge antecedentes de su presencia en Andalucía, donde se ha realizado un seguimiento de la especie.

Los riesgos para los cultivos y la biodiversidad

La preocupación por este molusco está relacionada con su capacidad para alimentarse de una gran variedad de vegetales. Su presencia puede ocasionar daños en cultivos y favorecer desequilibrios en los ecosistemas en los que se establece, además de competir con especies autóctonas.

A estos efectos se suma el riesgo sanitario asociado a su capacidad para actuar como transmisor de determinados parásitos. La documentación del Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que puede transmitir organismos peligrosos para la salud humana, entre ellos el parásito Angiostrongylus cantonensis, relacionado con la meningoencefalitis.

Sin embargo, este riesgo potencial no significa que todos los ejemplares estén infectados. De hecho, tras el hallazgo de un caracol gigante africano en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 2023, la Fundación Neotrópico realizó diferentes análisis al animal. Los resultados fueron negativos para la presencia de microorganismos parasitarios o infectocontagiosos, por lo que descartó riesgos para la salud pública en aquel ejemplar concreto.

Antecedentes de detecciones en Tenerife

La presencia de esta especie en Tenerife ya había motivado actuaciones de las autoridades. En noviembre de 2023 se localizó un ejemplar en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. Tras confirmarse su identificación, fue capturado por personal de Protección Civil y trasladado a las instalaciones de la Fundación Neotrópico.

Posteriormente, el 4 de enero de 2024, RedEXOS registró otra actuación relacionada con un ejemplar localizado en el mismo parque, en una zona próxima a la charca de los nenúfares. El organismo clasificó el aviso con prioridad roja y dio por finalizado el expediente tras la recogida del animal.

La evolución de los registros y las actuaciones de seguimiento reflejan la vigilancia que mantienen las autoridades canarias sobre esta especie exótica invasora, cuya presencia exige medidas de control para evitar su establecimiento y expansión.