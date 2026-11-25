El debate de los candidatos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife enfrentó el martes dos respuestas distintas a la presión migratoria en El Hierro. Gustavo González de Vega, del PP, defendió aumentar los medios para atender las llegadas, reforzar la cooperación en los países de origen, combatir a las mafias y desplegar Frontex, además de contar con apoyo logístico de la Armada. Alejandro Gómez, de Vox, centró su intervención en el control fronterizo y la "remigración".

La diferencia está también en el tipo de medidas. La propuesta popular combina actuaciones antes de la salida de los cayucos con recursos para responder a las llegadas. La de Vox incorpora retornos de inmigrantes, incluidos menores no acompañados y personas que se encuentran en situación regular, según la descripción que hizo Gómez de la "remigración".

Más medios, Frontex y cooperación en origen

González de Vega reclamó más recursos para los profesionales que intervienen cuando llegan las embarcaciones y defendió una actuación diplomática más intensa en los países de origen. También planteó combatir las redes de tráfico de personas, desplegar Frontex y recurrir al apoyo logístico de la Armada. En el debate sostuvo que proteger las fronteras es compatible con respetar los derechos humanos y presentó como objetivo evitar que los cayucos salgan y sus ocupantes se jueguen la vida en el mar.

Su planteamiento apunta a varios momentos de la ruta: la cooperación en origen y la acción contra las mafias, el control fronterizo y la atención logística cuando las embarcaciones llegan. González de Vega expuso líneas de actuación, aunque no concretó en el debate el número de medios ni el calendario para desplegarlos. La referencia a la Armada fue de apoyo logístico; no equivale, por sí sola, a anunciar que la Marina interceptaría cayucos.

La "remigración" y los retornos de Vox

Alejandro Gómez calificó de "invasión" la situación migratoria y defendió endurecer el control fronterizo, prohibir las regularizaciones masivas y devolver a sus países a los menores no acompañados. También habló de "remigración" y la vinculó al retorno de personas inmigrantes en situación regular que, según dijo, hayan dejado de contribuir económicamente y vivan de ayudas sociales.

Ese planteamiento se dirige a personas que ya residen en España; se diferencia de las medidas para evitar las salidas de cayucos o responder a los desembarcos. En el debate, Gómez no concretó qué criterios determinarían que alguien ha dejado de contribuir ni cómo se tramitarían esos retornos. La "remigración" quedó formulada como una orientación de retorno, pero sin criterios detallados de aplicación.