La isla de El Hierro ha vivido en las últimas 24 horas la jornada más crítica desde el inicio de la actual crisis migratoria, con 15 cayucos y más de 2.100 inmigrantes desembarcados de forma ininterrumpida en el muelle de La Restinga. El balance asistencial deja un fallecido a bordo de la última embarcación arribada a las 22:00 horas, 127 menores de edad, un bebé de dos meses y un recién nacido de apenas cuatro días de vida que vino al mundo en plena travesía atlántica.

Según los datos detallados por RTVC, la oleada comenzó antes de las nueve de la mañana con la llegada simultánea de cinco cayucos que llevaban siete días navegando desde África occidental —uno de ellos avistado a 102 kilómetros de la costa herreña—, prosiguió a mediodía con otras tres pateras (una de ellas arribada por sus propios medios) y se prolongó sin tregua hasta las diez de la noche con siete desembarcos más. Los ocupantes proceden de siete países africanos (Gambia, Senegal, Guinea Conakri, Guinea-Bisáu, Burkina Faso, Mauritania y Mali), además de un refugiado procedente de Yemen.

El 60 % de las 'Guardamar' de España concentradas en una sola isla

El desbordamiento en La Restinga obligó a redoblar los medios marítimos en la zona. Según confirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la tercera Comisión Interministerial de Inmigración, el Ministerio de Transportes ha ordenado el desplazamiento de una nueva unidad de Salvamento Marítimo hacia la isla, de modo que tres de las cinco embarcaciones de intervención rápida Guardamar de toda España operan ya de forma simultánea en aguas de El Hierro.

Torres calificó la reunión de Moncloa de "muy productiva" y reivindicó la movilización de 15,18 millones de euros por la declaración de emergencia migratoria, un millón adicional para Cruz Roja y una partida de 1,5 millones de euros encargada a Tragsa para retirar y destruir los cayucos acumulados en los puertos canarios, además de prometer un paquete de medidas económicas para los vecinos de la isla y anunciar las reformas del Parador de El Hierro y una ampliación presupuestaria futura para el Convenio de Carreteras.

Un 95 % de origen subsahariano sin Frontex ni devoluciones

Durante su balance, el propio ministro admitió que el 95 % de los inmigrantes que arriban a El Hierro son de origen subsahariano —frente a apenas un 8 % magrebí— y defendió la "lealtad institucional" y las derivaciones por barco y avión hacia otras comunidades autónomas.

Sin embargo, el Gobierno central vuelve a dejar sin respuesta la exigencia del despliegue efectivo de la agencia europea Frontex en aguas de Senegal y Gambia y mantiene sin aplicar los mecanismos de devolución inmediata en frontera previstos en el artículo 58.3.b de la Ley de Extranjería, limitándose a gestionar la emergencia asistencial tras cada desembarco récord en el muelle herreño.