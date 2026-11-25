Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Canarias, acusa al PP y a Vox de reservarse el debate sobre las pensiones hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Lo hace en un acto de campaña en La Palma, pese a que ambas formaciones ya han difundido compromisos públicos sobre su revalorización.

La nota publicada este miércoles por el PSOE palmero atribuye a Torres la afirmación de que lo que denomina "la UTE PP y Vox" renuncia a hablar de pensiones antes de las urnas. El dirigente socialista presentó a sus adversarios como una amenaza para los avances sociales y pidió movilizarse para mantener a Pedro Sánchez en la presidencia.

En el encuentro del Auditorio Insular participaron Kilian Sánchez y Sergio Matos, candidatos al Senado y al Congreso, respectivamente. Torres apeló a estudiantes, trabajadores que perciben el salario mínimo y usuarios de la sanidad y la educación públicas para reclamar su apoyo. Según sostuvo, "las otras opciones son una involución".

El PP ya promete subidas ligadas al IPC

Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo hizo público el 10 de noviembre su compromiso de incrementar las pensiones cada año conforme al IPC. La medida figura en la presentación oficial de su programa para el 29-N, denominado La reconstrucción nacional.

Los populares también plantean reconstruir el Pacto de Toledo con el objetivo declarado de preservar el poder adquisitivo de las futuras pensiones. Es una promesa electoral cuya ejecución dependería de un eventual Gobierno del PP, pero su publicación permite comprobar que el partido sí ha fijado una posición antes de las elecciones.

La acusación de Torres pasa por alto ese compromiso, difundido dos semanas antes de la nota del PSOE. Cuestionar la credibilidad o la financiación de una propuesta es un debate distinto a sostener que sus promotores evitan hablar del asunto.

Vox también se pronuncia sobre las pensiones

Tampoco Vox ha dejado esta cuestión fuera de sus intervenciones públicas. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó el martes 24 de noviembre, durante un acto electoral en Reus, que su formación mantendría el pago y la revalorización de las prestaciones.

"Si viene Vox, se van a pagar las pensiones, se van a revalorizar", aseguró, según la información publicada por el propio partido. Garriga respondía a las advertencias de Pedro Sánchez sobre las consecuencias de una eventual llegada de Vox al Gobierno.

Esa declaración no detalla una fórmula de actualización ni equivale al compromiso explícito del PP con el IPC. Sí acredita que Vox también ha hablado públicamente de las pensiones antes del 29-N, frente al silencio que Torres atribuye a las dos formaciones en su mensaje de campaña en La Palma.