Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin lograr el despliegue efectivo de la agencia europea Frontex en aguas de Senegal y Gambia para frenar las salidas en origen, una organización no gubernamental privada con sede en Suiza, Humanitarian Pilots Initiative (HPI), opera desde el sur de Gran Canaria patrullando a baja altitud el corredor atlántico frente a la costa de Dajla —Sáhara Occidental— para localizar cayucos en alta mar.

Según los registros de seguimiento aeronáutico —ADS-B Exchange y Flightradar24— difundidos por la plataforma local Canario Today, la aeronave implicada es un bimotor Beechcraft Baron 58 con matrícula suiza HB-GMN que despega desde el entorno de Gran Canaria, traza una ruta directa hacia el suroeste y ejecuta patrones sistemáticos de búsqueda en cuadrícula mediante pasadas paralelas sobre el océano a apenas 325 a 600 pies de altitud —entre 100 y 180 metros sobre el nivel del mar—.

Cinco cayucos avistados en plena semana récord en El Hierro

La propia fundación helvética —creada en 2015 y conocida por operar vuelos de reconocimiento en el Mediterráneo central junto a Sea-Watch— ha confirmado en un comunicado difundido este miércoles que la tripulación de su aeronave de reconocimiento aéreo ha localizado en su última misión cinco cayucos cargados de inmigrantes rumbo al archipiélago, llegando a detectar en una de las embarcaciones a sus ocupantes achicando agua en plena travesía.

La actividad de este avión privado en la ruta atlántica coincide precisamente con la semana más crítica de llegadas al archipiélago, después de que este martes desembarcaran más de 2.100 inmigrantes en 15 cayucos únicamente en el puerto herreño de La Restinga, elevando a casi 13.000 las entradas registradas solo durante el mes de noviembre.

Incógnitas sobre la cobertura administrativa y el papel de Salvamento Marítimo

El rastreo de los vuelos de la avioneta HB-GMN operando con base en Canarias ha suscitado interrogantes sobre qué organismo español ha autorizado estas misiones privadas de vigilancia aérea, bajo qué cobertura administrativa operan y si existe algún protocolo o coordinación formal con Salvamento Marítimo para el traslado de coordenadas de avistamiento.

El protagonismo de organizaciones privadas en la detección de cayucos en alta mar contrasta con la parálisis institucional reconocida ayer mismo por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien admitió tras salir de la tercera Comisión Interministerial en La Moncloa que su Ejecutivo "no sabe nada" sobre las gestiones en Senegal y Gambia ni sobre los motivos por los que sigue sin activarse el despliegue de Frontex.

Pese a que el artículo 149.1 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre control de fronteras, extranjería y relaciones internacionales, el Ejecutivo central mantiene sin ejecutar las devoluciones inmediatas previstas en la Ley de Extranjería y concentra su operativo marítimo en el rescate próximo a costa, donde ya operan tres de las cinco embarcaciones Guardamar de toda España en torno a El Hierro.