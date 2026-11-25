La saturación crónica del sistema sanitario público en Canarias ha vuelto a quedar expuesta esta semana en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde los sindicatos sanitarios han denunciado el hacinamiento de más de cuarenta pacientes en los pasillos de Urgencias pendientes de ingreso —llegando a compartir un único baño— mientras las obras de ampliación del servicio continúan sin concluir.

Este estrangulamiento asistencial en los hospitales de referencia del archipiélago coincide con el máximo histórico de presión migratoria en las costas canarias —con casi 13.000 inmigrantes llegados solo en noviembre y más de 2.100 desembarcados este martes en El Hierro— y vuelve a poner el foco sobre el impacto presupuestario y operativo que la emergencia fronteriza está trasladando al Servicio Canario de la Salud (SCS).

26 millones anuales asumidos a pulmón por la sanidad canaria

Según las cifras oficiales expuestas en sede parlamentaria por la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el Servicio Canario de la Salud destina 26 millones de euros anuales a cubrir la asistencia sanitaria derivada de la llegada irregular de inmigrantes en cayucos y pateras, incluyendo ingresos hospitalarios, intervenciones de urgencia, transporte sanitario medicalizado, pruebas diagnósticas y seguimiento en atención primaria.

Pese a que el control de fronteras y la gestión migratoria constituyen una competencia exclusiva del Estado recogida en el artículo 149.1 de la Constitución Española, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin activar un fondo específico de compensación para reintegrar esos 26 millones de euros a las arcas sanitarias del archipiélago, detrayendo recursos financieros y capacidad hospitalaria de una red pública que ya arrastra listas de espera y déficit de camas en centros como el Doctor Negrín.

Hospitales de campaña ante la falta de medios estatales

La presión sobre los recursos asistenciales del archipiélago quedó patente también la pasada semana en El Hierro, donde el Ejecutivo autonómico tuvo que desplegar de urgencia un hospital de campaña junto al CATE de San Andrés —financiado con cargo a cinco millones extraordinarios y reforzado con médicos y enfermeros desplazados desde Euskadi— para aliviar la sobrecarga del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Durante la apertura de esa instalación provisional, el propio presidente canario, Fernando Clavijo, admitió que el dispositivo resultaba indispensable para evitar que el aumento incesante de llegadas terminara afectando a la atención sanitaria habitual de los residentes de la isla. Mientras tanto, en Gran Canaria, la falta de camas de hospitalización continúa tensionando unas urgencias desbordadas en las que la dirección del Doctor Negrín sostiene haber reforzado el personal y disponer de cinco aseos frente a la denuncia sindical de hacinamiento en los pasillos.