Mientras en El Hierro permanece activada la emergencia de nivel 2 tras el desembarco récord de más de 2.100 inmigrantes en apenas 24 horas, la gestión posterior de esos miles de personas se ha convertido en un agujero negro informativo tanto para los ciudadanos canarios como para las comunidades autónomas de destino. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene bajo llave los datos sobre cuántos inmigrantes salen de las islas, qué medios de transporte (aviones, barcos o rutas terrestres) se emplean para su reubicación por la Península, cuántos son efectivamente devueltos a sus países de origen y cuántos permanecen en territorio español.

Ante esta opacidad, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox) —integrante del Ejecutivo de coalición que preside el popular Jorge Azcón—, ha emprendido acciones legales contra el Gobierno de España mediante un requerimiento formal remitido a la Delegación del Gobierno en Aragón como paso previo a acudir a los tribunales de justicia.

Diez días para revelar cifras, rutas y situación legal desde El Hierro

El requerimiento aragonés, amparado en los principios de lealtad institucional, información y colaboración recogidos en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, otorga al Ejecutivo central un plazo máximo de 10 días hábiles desde su presentación el pasado lunes 23 de noviembre para entregar la "cifra exacta de personas inmigrantes derivadas a centros gestionados por la Administración del Estado" en Aragón desde el 1 de octubre de 2026.

En concreto, el Ejecutivo de coalición PP-Vox exige detallar las fechas exactas de llegada y el enclave de procedencia —especificando cuántas proceden directamente de El Hierro y del resto del archipiélago canario—, la relación pormenorizada de municipios y centros de acogida, un desglose estadístico por sexo, franja de edad y nacionalidad, si se han detectado casos de enfermedades graves y cuál es la situación jurídico-administrativa y duración prevista de su estancia. Nolasco subraya que disponer de información "completa, veraz y actualizada" es imprescindible para garantizar el sostenimiento de los servicios públicos autonómicos en sanidad, educación y bienestar social.

El contraste: ofensiva jurídica de PP-Vox frente a la vía de Bruselas

La firmeza institucional desplegada en Aragón evidencia el contraste entre la aplicación efectiva de un programa de gobierno de centroderecha frente a las políticas impulsadas por ejecutivos de izquierdas o nacionalistas. Mientras en otras comunidades se asumen sin fiscalización los repartos unilaterales de Moncloa, la coalición PP-Vox en Aragón ha convertido la transparencia fronteriza y la prioridad en el gasto social interno —como la reciente cancelación de convenios de cooperación exterior para destinar esos fondos a residencias de mayores— en eje de su acción ejecutiva, desmontando con hechos el discurso del miedo agitado por la izquierda contra la derecha en plena recta final hacia el 29N.

Esta ofensiva legal contrasta además con la hoja de ruta seguida por el Gobierno de Canarias. Apenas unas horas después del récord migratorio en El Hierro, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo optó junto al País Vasco por reclamar a Bruselas una respuesta europea estructural en lugar de exigir al Gobierno de España transparencia inmediata sobre los traslados internos y el cumplimiento de las devoluciones previstas en la Ley de Extranjería.