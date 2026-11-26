La Embajada de España en Senegal ha difundido en sus redes sociales mensajes en francés y wolof para advertir de los peligros de la ruta migratoria hacia Canarias y disuadir a quienes se plantean embarcar en un cayuco. La iniciativa, presentada por la representación diplomática como una campaña de sensibilización, alerta de que muchas embarcaciones no alcanzan su destino y de que la travesía puede causar la muerte de sus ocupantes.

Los mensajes también advierten de las consecuencias de entrar irregularmente en España. Según la Embajada, esa entrada no concede derecho a residir en el país ni a circular libremente por la Unión Europea o el espacio Schengen. La campaña pide consultar fuentes oficiales antes de tomar una decisión y no poner la vida en peligro por "promesas ilusorias".

Advertencias en las redes de la Embajada

La Embajada difundió los mensajes este miércoles, 25 de noviembre, en francés y wolof. En ellos recuerda que las travesías en cayuco "exponen a sus ocupantes a peligros mortales" y que numerosas embarcaciones "nunca llegan a su destino". El texto se dirige a la población senegalesa que pueda estar valorando la ruta atlántica hacia las islas.

La campaña reúne dos argumentos para disuadir de la salida: el riesgo de morir en el mar y la falta de garantías de que llegar a España de forma irregular permita quedarse o desplazarse por Europa. La Embajada insta a informarse por canales oficiales antes de iniciar el viaje.

La difusión coincide con la reactivación de la ruta canaria. El martes, El Hierro recibió a más de 2.100 personas en 15 cayucos, en una jornada récord. El repunte coincide con los contactos entre España y Senegal para reforzar la vigilancia y prevenir las salidas.

Senegal intercepta embarcaciones en la ruta

El Ministerio del Interior informó a principios de noviembre de que las fuerzas de seguridad de Senegal habían interceptado en 2026 un total de 64 embarcaciones y a más de 4.000 personas que se dirigían hacia Canarias. Durante una visita a Dakar, el ministro Fernando Grande-Marlaska pidió a su homólogo senegalés reforzar la gestión migratoria y prevenir las travesías marítimas.

España mantiene además en Senegal un dispositivo de 40 policías y guardias civiles, cuatro embarcaciones, un helicóptero y vehículos todoterreno. La campaña de la Embajada se suma a esa cooperación con mensajes dirigidos a prevenir los viajes y advertir sobre el riesgo de la ruta.

El Ministerio añade que España ha formado a más de 300 policías y gendarmes senegaleses y ha expresado su interés en prolongar la colaboración para mantener el apoyo aéreo de la Guardia Civil en la zona.