El Gobierno de Canarias trabaja ya en la elaboración del Plan de Economía Circular 2027-2030, que dará continuidad al programa actualmente vigente y deberá abordar, entre otros ámbitos, la gestión y aprovechamiento de los residuos textiles en las islas.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía ha reunido este jueves en Santa Cruz de Tenerife a más de 60 representantes de administraciones, empresas, universidades y entidades sociales en las primeras Jornadas de Circularidad de Recursos y Residuos Textiles.

El encuentro, celebrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), ha analizado los problemas específicos que plantea en Canarias la gestión de este tipo de residuos y las posibilidades para incrementar su reutilización y reciclaje.

Ecodiseño, reutilización y reciclaje

Las jornadas se estructuraron en ponencias y tres mesas de trabajo centradas en la coordinación entre administraciones, los retos del sector empresarial y el papel de la economía social.

Entre las cuestiones abordadas figuraron el ecodiseño, la reutilización de prendas, el reciclaje de materiales y la valorización de residuos textiles.

También se analizó el papel de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), gestores de residuos y empresas del sector ante los cambios que deberán afrontar los modelos de producción y tratamiento de materiales.

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha señalado que el Ejecutivo pretende que los residuos puedan incorporarse nuevamente a los procesos productivos y generar nuevas actividades económicas.

Empleo e inserción sociolaboral

Otro de los bloques estuvo dedicado a las posibilidades de crear empleo ligado a la recuperación y tratamiento de materiales textiles, especialmente mediante entidades de economía social.

El encuentro contó con representantes de universidades, organizaciones empresariales, empresas textiles, administraciones públicas y colectivos dedicados a la inserción sociolaboral.

Montañés ha indicado además que el Ejecutivo considera cumplidos los objetivos que se había fijado en el Plan de Economía Circular 2024-2026 y que trabaja ahora en el siguiente documento para el periodo 2027-2030.

Las jornadas se desarrollaron en formato presencial y telemático y contaron con la asistencia técnica de la Fundación Canaria para la Formación y la Inserción Sociolaboral Ataretaco.