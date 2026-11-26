La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confía en que los 120 millones de euros previstos por el Gobierno central para financiar la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante 2027 permitan cubrir el coste completo de la medida.

El Ejecutivo estatal aprobó esta semana mantener durante el próximo año la bonificación del 100% de los abonos y títulos multiviaje de guaguas y tranvías en el archipiélago, con una previsión de gasto de 120 millones de euros.

Dávila ha explicado que la cantidad supone un incremento respecto a los 80 millones que, según ha señalado, se aportaban anteriormente y considera que la actualización responde al fuerte aumento del número de usuarios del transporte público.

Tenerife supera los 90 millones de viajeros

La presidenta insular ha indicado que la financiación anterior se calculó sobre una previsión de 43 millones de usuarios, mientras que Tenerife espera cerrar este año por encima de los 90 millones.

Según Dávila, esta diferencia ha provocado que el Cabildo haya tenido que asumir hasta ahora cerca del 60% del coste de la gratuidad en la isla.

La presidenta sostiene que, si los 120 millones resultaran finalmente insuficientes para cubrir el gasto real en Canarias, el Estado debería aportar posteriormente la diferencia.

También ha reclamado que la gratuidad quede establecida de forma permanente y no dependa de sucesivas prórrogas anuales.

Dávila ha rechazado además que el crecimiento de viajeros haya deteriorado la calidad de las guaguas, aunque sí ha reconocido necesidades adicionales en el tranvía. Metropolitano ha abierto una convocatoria para contratar a más de 40 trabajadores.

Nueva línea entre Los Abrigos y Los Cristianos

El Cabildo ha anunciado además la creación de la línea 487 de Titsa, que conectará Los Abrigos con Los Cristianos mediante un recorrido más directo por la TF-1.

El nuevo servicio contará con 24 viajes diarios, 12 por sentido, y 1.440 plazas adicionales. Funcionará todos los días de la semana y tendrá servicios hasta la una de la madrugada.

La ruta permitirá incorporar por primera vez Amarilla Golf a esta conexión y complementará las actuales líneas 470 y 483.

Estas dos líneas transportaron conjuntamente cerca de 1,5 millones de viajeros durante 2025 y acumulan alrededor de 1,4 millones hasta el 23 de noviembre de este año.

La línea 470 contabilizó 893.308 pasajeros entre enero y octubre, un 5,31% más, mientras que la 483 alcanzó 417.771 usuarios, con un incremento acumulado del 7,07%.