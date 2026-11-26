El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha endurecido este jueves sus críticas contra la política migratoria del Gobierno central y ha asegurado que "si las mafias pudiesen votar" en las elecciones generales del domingo, votarían a Pedro Sánchez.

"Es su aliado. Es quien les ha permitido el negocio", ha afirmado Domínguez durante una visita a Telde junto al candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos.

El también vicepresidente del Gobierno de Canarias ha responsabilizado políticamente al Ejecutivo central de no haber actuado con suficiente anticipación y medios para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y ha llegado a atribuir a su política migratoria parte de las muertes registradas en las rutas hacia España.

Críticas por la respuesta al repunte en El Hierro

Domínguez ha cuestionado que, después de ocho años de Gobierno de Sánchez, se plantee ahora reforzar el papel de Frontex para combatir la inmigración irregular.

El dirigente popular ha utilizado como ejemplo el fuerte repunte de llegadas registrado durante las últimas semanas en El Hierro y la necesidad de incorporar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) al dispositivo desplegado en la isla.

En la recta final de la campaña del 29-N, Domínguez ha pedido además la movilización del electorado y ha situado un cambio en la política migratoria entre las prioridades que plantea su formación.

"No más inmigración irregular", ha señalado el presidente del PP canario antes de reclamar el voto para un cambio de Gobierno.

Pensiones y defensa del REF

Durante el encuentro en Telde, Domínguez también ha abordado las pensiones y ha asegurado que el PP mantendrá su revalorización conforme al IPC para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.

El dirigente popular ha criticado al PSOE por, a su juicio, utilizar durante la campaña mensajes alarmistas sobre el futuro de las prestaciones.

También ha defendido la continuidad de los derechos recogidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y ha rechazado que estén en peligro si el PP llega al Gobierno.

Domínguez ha recordado en este punto la bonificación del 75% para los desplazamientos aéreos de los residentes canarios y ha asegurado que su formación pretende mantenerla.

Por su parte, Sergio Ramos ha defendido que las pensiones queden fuera de la confrontación partidista y ha reiterado el compromiso de su partido de actualizarlas cada año conforme a la evolución del coste de la vida.