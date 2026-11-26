La compañía canaria Dormitorum ha anunciado este jueves una subida salarial del 6% para todos sus trabajadores, independientemente de su categoría profesional, responsabilidad o nivel retributivo. La decisión supera en 0,7 puntos porcentuales el reciente incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno.

La particularidad de esta iniciativa reside en que, según la compañía, ninguno de sus empleados percibía hasta ahora el salario mínimo. Dormitorum ha decidido aplicar voluntariamente una mejora salarial a toda su plantilla ante la pérdida de poder adquisitivo que soportan las familias españolas.

El fundador de la empresa, Alexis Amaya, considera que el debate sobre los salarios no puede limitarse exclusivamente a quienes perciben las retribuciones más bajas.

"La pérdida de poder adquisitivo no es exclusiva de quienes cobran el salario mínimo. También afecta a miles de familias trabajadoras que, aun percibiendo salarios superiores, han visto cómo el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros gastos esenciales ha reducido su capacidad económica", explica el empresario canario.

Alexis Amaya discrepa de las organizaciones patronales

El fundador de Dormitorum también cuestiona el posicionamiento de las principales organizaciones empresariales ante el incremento del SMI y plantea una reflexión sobre la responsabilidad de aquellas compañías que cuentan con capacidad económica para mejorar las condiciones salariales de sus empleados.

"Como empresario, me cuesta entender que el debate sobre los salarios se centre casi siempre en los motivos por los que no podemos subirlos y tan pocas veces en las razones por las que deberíamos hacerlo", afirma Amaya.

El empresario reconoce que no todas las compañías disponen del mismo margen económico para afrontar una subida salarial, pero considera que aquellas que atraviesan una situación favorable deben reflexionar sobre cómo hacer partícipes a sus trabajadores de esa evolución.

Sin poder adquisitivo tampoco hay consumo

Más allá de la mejora de las condiciones laborales, Dormitorum defiende la decisión desde una perspectiva estrictamente económica. La compañía considera que la rentabilidad empresarial y el bienestar de los trabajadores no son objetivos incompatibles y vincula la fortaleza del tejido empresarial con la capacidad de consumo de las familias.

"Las empresas necesitamos consumidores con capacidad de consumo. No tiene demasiado sentido aspirar a vender cada vez más mientras las familias disponen de cada vez menos dinero para gastar. Los trabajadores de unas empresas son los clientes de otras. Esto también es economía", sostiene Amaya.

Con esta medida, Dormitorum pretende aliviar la presión económica que soportan las familias de sus empleados y compartir con ellas los resultados de la buena evolución de la compañía.

El fundador de la empresa resume su filosofía empresarial con una reflexión: "Si aspiramos a que nuestras empresas prosperen, también debemos aspirar a que prosperen las personas que trabajan en ellas".