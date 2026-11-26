El programa de Drago Canarias para el 29N, articulado en 70 propuestas, colisiona con la Constitución, los Tratados de la Unión Europea y la base productiva del Archipiélago. Bajo el argumento de la sostenibilidad y la soberanía, el documento plantea restringir libertades de circulación y propiedad mientras eleva el gasto público y exige contraer la principal industria isleña.

El primer choque jurídico aparece en sus dos medidas centrales de vivienda. El partido impulsa una Ley de Residencia para restringir el empadronamiento según la capacidad de carga insular (propuesta 1) y reclama a Bruselas limitar la compra de inmuebles a no residentes, "sea cual sea su nacionalidad" (propuesta 2).

Ambas iniciativas vulneran los artículos 19, 33 y 139 de la Constitución, libertad de residencia, propiedad privada e igualdad sin barreras territoriales, y los artículos 21, 45 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que blindan la libre circulación de personas y capitales. El artículo 349 del TFUE para regiones ultraperiféricas no faculta a suspender libertades nucleares de los Tratados. En términos económicos, vetar al comprador foráneo, el 36% de las compraventas entre 2007 y 2025, deprime el patrimonio local y ahuyenta capital sin crear oferta nueva.

Fronteras abiertas, Frontex fuera y choque competencial

La contradicción se acentúa en política migratoria. Mientras levanta barreras de residencia a españoles y europeos, Drago Canarias exige derogar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, normativa comunitaria de obligado cumplimiento, (propuesta 49), rechaza la intervención de Frontex en las islas (propuesta 50) y pide cerrar los CIE de Barranco Seco y Hoya Fría (propuesta 43). Con 2.622 menores migrantes acogidos en octubre de 2026 frente a 783 plazas ordinarias, desmantelar el control fronterizo europeo incentiva la ruta irregular atlántica y debilita la seguridad del Archipiélago.

A la ruptura con Bruselas se suman invasiones competenciales. El programa exige referéndums insulares vinculantes para vetar la minería crítica y el Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas (propuestas 29 y 30), una vía prohibida por los artículos 92 y 149.1.32ª. También propone una delegación ante la Unión Africana (propuesta 68), invadiendo la competencia exclusiva estatal en relaciones internacionales (artículo 149.1.3ª), y reclamar aguas archipelágicas mediante una cláusula de la Convención del Mar ajena a territorios integrados en un Estado soberano (propuesta 63), junto al reconocimiento constitucional de una "realidad nacional canaria" (propuesta 66).

Decrecimiento turístico, ruptura laboral y gasto sin ingresos

En materia laboral, un Marco Canario con salario mínimo propio (propuesta 8) vulnera la competencia estatal exclusiva del artículo 149.1.7ª, mientras que la cuota cero para autónomos financiada por el Estado solo en las islas (propuesta 9) fractura la caja única de la Seguridad Social (artículo 149.1.17ª).

Aunque el texto reconoce que el turismo aporta más de un tercio del PIB y casi cuatro de cada diez empleos, propone un convenio estatal para el "decrecimiento turístico" (propuesta 3). Al mismo tiempo, sube el IBI a viviendas turísticas (propuesta 6), suprime el régimen fiscal de las SOCIMI (propuesta 7), fija precios máximos en vuelos (propuesta 24) y exige que la ZEC contrate al menos un 50% de parados inscritos en Canarias (propuesta 60), una cuota discriminatoria contraria al mercado interior europeo.

Mientras contrae la actividad privada, dispara el gasto estructural sin memoria económica: 222,6 millones adicionales en vivienda pública, 6,5 millones más para Salvamento Marítimo, complementos en pensiones y becas y el fin de los conciertos sanitarios (propuestas 4, 14, 18, 19 y 44). Reducir la base recaudatoria al tiempo que crece el presupuesto público compromete los servicios esenciales y cronifica la dependencia fiscal de Canarias.