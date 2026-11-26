El pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente este miércoles el presupuesto de la corporación insular para el ejercicio 2027, que asciende a 1.377 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,7% respecto a las cuentas de 2026. La propuesta, defendida por el grupo de gobierno conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), salió adelante tras rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición, PSOE y Vox.

Según explicó durante la sesión el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, a la cifra presupuestaria inicial se añadirán otros 35 millones de euros procedentes de una operación de crédito actualmente en tramitación. Esta aportación permitirá elevar el capítulo de inversiones previstas para el próximo año de 274 a 309 millones de euros.

Por áreas de gestión, acción social concentra el 30% del presupuesto total, seguida de movilidad, con un 17%, y medio natural, con un 14,6%. Entre los departamentos que registran un mayor aumento porcentual destaca el de vivienda, que contará con una dotación de 36,2 millones de euros, un 137,6% más que en el ejercicio anterior.

La postura del grupo de gobierno

Aunque la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, no intervino durante el debate plenario, en declaraciones difundidas por la institución calificó las cuentas de expansivas y destacó que se destinan más de 736 millones de euros a políticas sociales, bienestar comunitario y protección de la ciudadanía, así como más de 388 millones a empleo, formación y desarrollo personal. Dávila señaló también el compromiso con el área de vivienda, la continuidad de la gratuidad del transporte público en 2027 y una partida superior a los 93 millones para medioambiente, sostenibilidad y conservación de espacios naturales.

En el pleno, el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC), afirmó que durante el presente mandato Tenerife ha recuperado el liderazgo económico en Canarias, citando la creación de más de 54.000 empleos, una tasa de paro del 8,17% y la ejecución de 1.000 millones de euros en tres años con bajo endeudamiento. Ruano reconoció la persistencia de los problemas de movilidad, atribuyendo el incumplimiento de algunas medidas a la falta de colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), y defendió las actuaciones en materia de seguridad hídrica y la ordenación del acceso a los espacios naturales.

Por su parte, el vicepresidente primero, Lope Afonso (PP), situó la vivienda, la economía y las personas como prioridades de las cuentas, con 450 millones destinados a políticas sociales, vivienda, empleo, educación y juventud, casi un 12% más que en 2026. Afonso subrayó la puesta en marcha de una política propia de promoción directa de vivienda protegida, con unas 1.300 viviendas movilizadas en menos de tres años y ocho nuevos convenios previstos para 2027, además de los cerca de 400 millones asignados al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), de los que casi 15 millones se dirigirán a nuevas plazas para personas con alta dependencia.

Las críticas y enmiendas de la oposición

El portavoz del PSOE, Aarón Afonso, justificó la enmienda a la totalidad de su grupo en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por CC y PP al inicio del mandato, pese a contar con 300 millones de euros más que en 2023. Afonso señaló que el mandato concluirá sin ponerse en servicio nuevos tramos de carretera, tranvía o tren, ni nuevos centros públicos sociosanitarios frente al objetivo de crear 2.700 plazas residenciales. Asimismo, aseguró que de los 15,5 millones presupuestados para vivienda en 2026 solo se habían ejecutado 900.000 euros a 31 de octubre, reclamó la supresión del céntimo forestal y pidió una mayor exigencia ante el Gobierno de Canarias en sanidad, dependencia y carreteras.

La portavoz de Vox, Ana Salazar, cuestionó las prioridades del ejecutivo insular, la planificación de las inversiones y el incremento del gasto político, advirtiendo de que el volumen económico por sí solo no garantiza una buena gestión. Salazar defendió las 50 enmiendas parciales de su grupo, por valor de 10,2 millones de euros, orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a la maternidad y a las familias, mejorar caminos rurales y redes municipales de agua, y financiar una estación de bomberos en el sureste de la isla.